Il governo durerà poco La profezia di Calderoli

Fonte : agi

(Di domenica 1 settembre 2019) "A Palazzo Madama la maggioranza è risicata e noi controlliamo molte commissioni. Se anche l'esecutivo dovesse nascere, sarà facile metterlo in difficoltà. Non". A parlare non è un leghista qualunque ma l'ex ministro per le Riforme, vice presidente del Senato e riconosciuto 'mago' del regolamenti parlamentari, Robertoche già pensa alle 'trappole' da disseminare lungo il lavoro della Camera Alta. "E pensi - svela intervistato da Libero - che non sarà nemmeno difficile farlo. La Lega è l'unica forza politica in grado di fare davvero l'opposizione. Sotterrerò ilsotto milionate di emendamenti".

