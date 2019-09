Governo | nel Pd crescono i dubbi sul M5S Zingaretti | «Chi comanda | Conte o Di Maio?»

Mattarella confida nel ruolo di Conte per la formazione del nuovo Governo : Nella giornata del 30 agosto, i rapporti tra i PD e M5S impegnati nella formazione del nuovo esecutivo si sono non poco incrinati e, nonostante la mediazione riuscita dal premier incaricato Giuseppe Conte, ci sono ancora questioni aperte e da risolvere, come la discussione sui venti punti del programma dei Cinque Stelle e il voto sulla piattaforma Rousseau. Il Capo dello Stato naturalmente rimarrà neutrale e non interverrà nelle dinamiche ...

Governo Conte bis - è quasi fatta. Ecco cosa sta succedendo nelle segrete stanze dei Palazzi : : Ci siamo quasi! Dopo innumerevoli giorni di tensioni e scontri in vista della formazione del Governo Conte Bis, questa volta sembrerebbe la volta buona. I giorni precedenti sono stati caratterizzati da frecciatine reciproche ed ultimatum da parte dei due partiti protagonisti, il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle. Entrambe le fazioni hanno più volte ribadito le proprie posizioni, dichiarando di non esser disposti a scendere a ...

Pd-M5s - le sorti del Governo nelle mani del notaio di Rousseau : "È come il televoto di X Factor" : Valerio Tacchini, grande amico di Davide Casaleggio e Beppe Grillo, è in primis il notaio del Movimento 5 Stelle. "Siamo un movimento giovane, la cosa è complessa, pecchiamo un po' di inesperienza. Ma io sono un tecnico, non mi tirate in mezzo" risponde così alle colonne del Corriere in occasione de

Governo - vertice Pd-M5s. Dem : “Passi avanti - serve chiarimento politico”. D’Uva e Patuanelli : “Intesa prima possibile” : Dalle tensioni tra partiti, ai tentativi di riprendere il dialogo per dare avvio al Conte 2. Tre ore è durato il nuovo vertice a Palazzo Chigi tra le delegazioni del Pd e del Movimento 5 Stelle con il presidente incaricato Giuseppe Conte, dopo gli attacchi incrociati per gli ultimatum di Luigi Di Maio ai dem. “Abbiamo continuato l’approfondimento dei dossier insieme a Conte, abbiamo fatto ulteriori passi avanti e poi il premier ...

Governo - Di Maio nel mirino della Rete : 'Ostaggi di un quaquaraqua - leader pessimo' : Il Governo sostenuto da Partito Democratico e Movimento Cinque Stelle non è più una cosa scontata come poteva apparire fino ad un paio di giorni fa: la motivazione risiederebbe nel fatto che i grillini, attraverso una conferenza stampa del proprio leader Luigi Di Maio, avrebbero posto vendi condizioni imprescindibili ai dem che non sembrano desiderosi di cedere ad alcun ultimatum. L'ultimo sabato di agosto del 2019 può, però, passare alla storia ...

Conte-bis - il premier garante di un Governo 'nel segno della novità' : Giovedì 29 agosto, Giuseppe Conte ha finalmente ricevuto l'incarico di formare un nuovo Governo dal Presidente Mattarella, incarico accettato con riserva. Ieri infatti il presidente del Consiglio incaricato ha avviato le consultazioni con i gruppi parlamentari, al cui esito - che a meno di cataclismi porterà ad una coalizione giallorossa tra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico - è subordinata l'elaborazione di un programma politico. Gli ...

Governo - D’Uva e Patuanelli : “Da M5s no ultimatum - solo temi”. E sui decreti sicurezza : “Diciamo tutti stessa cosa - anche i dem” : Dopo una giornata di tensioni tra Pd e M5s, con Luigi Di Maio che aveva lanciato un ultimatum ai dem (“Nostri punti o voto”), un vertice tra delegazioni dei democratici e dei pentastellati, insieme al presidente incaricato Giuseppe Conte, si è tenuto a Palazzo Chigi nel tentativo di riaprire la trattativa tra le due parti. “La delegazione del Pd indicata dal segretario Zingaretti e rappresentata da Andrea Orlando e Dario ...

Danilo Toninelli fatto fuori dal Governo Pd-M5s - Specchia : "Lo rimpiangeremo - ha solo sbagliato Ministero" : Eppure, diomio, lo rimpiangeranno. Lo rimpiangeranno assai, tutti i satirici d' Italia, soprattutto Maurizio Crozza che ne ha lanciato muscoli, idee e congiuntivi ipertrofici oltre l' ostacolo, rendendolo il mesto "ministro dell' entusiasmo". Loro lo rimpiangeranno. Il resto del mondo, forse, un po'

TOTOMINISTRI Governo CONTE-BIS/ Nomi M5s-Pd : Reichlin all'Economia - Patuanelli... : TotoNomi Ministri GOVERNO CONTE-BIS: accordo Pd-M5s ma restano da assegnare dei Ministeri di peso. Renzi e Di Maio ci saranno?

Governo - diretta. Di Maio : «Programma M5S o voto». E consegna 20 punti a Conte. Pd : «Inaccettabile». Patuanelli : nulla di cui preoccuparsi : Al via la seconda giornata di colloqui per Giuseppe Conte, premier incaricato dal presidente Mattarella. Ieri Conte ha parlato a lungo con i presidenti di Senato e Camera e iniziato a tambur...

Governo - Di Maio : “O ci sono i nostri punti nel programma o si torna al voto” : Durante il colloquio con il presidente del Consiglio incaricato Luigi Di Maio gli avrebbe sottoposto un documento con un programma di Governo di 20 punti: "Se entreranno i nostri punti nel programma di Governo si potrà partire altrimenti meglio il voto. Non guardiamo a un Governo solo per vivacchiare, consideriamo alcuni dei punti del documento imprescindibili".Continua a leggere

Governo - Di Maio : “Ecco i nostri punti imprescindibili. Siano nel programma oppure meglio andare al voto”. Il discorso integrale : “Se entreranno i nostri punti nel programma di Governo si potrà partire altrimenti meglio il voto”. Lo ha detto il capo politico del M5s Luigi Di Maio al termine del colloquio con il Presidente incaricato Giuseppe Conte elencando alcuni temi definiti “imprescindibili” per la formazione del nuovo esecutivo. “Abbiamo espresso il nostro sconcerto – ha aggiunto – per il surreale dibattito sugli incarichi. ...

Governo - Delrio : “Nel documento comune di Pd-M5s una legge che disciplini accoglienza regolare” : “Lo abbiamo scritto nel documento comune, andremo verso la revisione dei decreti Sicurezza, come indicato anche dal presidente Sergio Mattarella, e che faremo una legge che regoli un’accoglienza regolare“. Lo ha detto Graziano Delrio, capogruppo Pd alla Camera, uscendo da Montecitorio. L'articolo Governo, Delrio: “Nel documento comune di Pd-M5s una legge che disciplini accoglienza regolare” proviene da Il Fatto ...