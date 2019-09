Formula 1 | il Gran Premio del Belgio in diretta TV e in streaming

Formula Uno - dove vedere il Gran Premio del Belgio in TV e streaming : Nuovo appuntamento stagionale per il Mondiale di Formula Uno, che ora fa tappa in Belgio, una pista particolarmente cara alla Ferrari e in modo particolare a Michael Schumacher. A dominare la classifica, tanto per cambiare, è ancora Lewis Hamilton, sempre più vicino a conquistare l’ennesimo titolo della sua carriera, mentre la scuderia di Maranello deve […] L'articolo Formula Uno, dove vedere il Gran Premio del Belgio in TV e ...

Il pilota Anthoine Hubert è morto dopo un grave incidente al Gran Premio del Belgio di Formula 2 : Il pilota francese Anthoine Hubert è morto in seguito a un grave incidente che lo ha coinvolto nel corso del secondo giro di gara-1 del Gran Premio del Belgio di Formula 2, la serie automobilistica che precede la Formula 1. Hubert, che

Charles Leclerc partirà in pole position nel Gran Premio del Belgio di Formula 1 : Il pilota monegasco della Ferrari, Charles Leclerc, partirà dalla pole position nel Gran Premio del Belgio di Formula 1, in programma domenica pomeriggio sul circuito di Spa-Francorchamps. Dopo un mese di pausa, la Formula 1 è ritornata questo fine settimana

Formula 1 - Gran Premio del Belgio : come vederlo in Tv e in Streaming : Tredicesimo appuntamento con il Mondiale Formula 1. Scopriamo insieme tutti gli impegni di questo week - end a partire dalle qualifiche, alla gara di domenica.

Formula 1 - Binotto ha le idee chiare : “la Ferrari tornerà grande - vi spiego come supereremo la Mercedes” : Il team principal della Ferrari ha tracciato un bilancio di questa stagione, sottolineando poi di sapere come battere la Mercedes in futuro La Formula 1 torna di nuovo in pista per la seconda parte di stagione, il Mondiale 2019 riparte da Spa dove è in programma domani il Gran Premio del Belgio. photo4/Lapresse La Ferrari ha dimostrato ieri una netta superiorità sul giro secco, non confortata però dalle simulazioni sul passo gara, che ...

Formula 1 - Nel 2020 si correranno 22 Gran Premi : Il Mondiale di Formula 1 del 2020 sarà il più lungo della storia della categoria. La nuova bozza del calendario che sarà approvata definitivamente dal Consiglio Mondiale della Fia, il prossimo 4 ottobre prevede infatti ben 22 Gran Premi.Un nuovo record. La stagione che celebrerà i 70 anni della F.1 comincerà da Melbourne, il 15 marzo, con il GP dAustralia e si concluderà ad Abu Dhabi il 29 novembre. Ci saranno sette fine settimana in back to ...

Formula 1 - mistero Raikkonen a Spa : il pilota finlandese potrebbe saltare il Gran Premio del Belgio : L’Alfa Romeo Racing ha richiesto la presenza di Ericsson in Belgio perché non è certo che Raikkonen possa affrontare il week-end di Spa Il week-end che conduce al Gran Premio del Belgio comincia subito con un mistero che riguarda Kimi Raikkonen, il quale potrebbe non prendere parte alle qualifiche e alla gara in programma sabato e domenica. photo4/Lapresse L’Alfa Romeo Racing ha convocato d’urgenza Marcus Ericsson, terzo ...

Formula 1 - Albon pronto per la nuova avventura in Red Bull : “è un grande passo - ma non mi preoccupo” : Il pilota anglo-thailandese esordirà al volante della Red Bull in occasione del Gran Premio di Spa, prendendo il posto di Gasly Sarà un week-end molto particolare per Alexander Albon quello che sta per cominciare a Spa, l’anglo-thailandese infatti esordirà al volante della Red Bull, dopo l’avvicendamento con Pierre Gasly che farà il percorso inverso trasferendosi in Toro Rosso. photo4/Lapresse Un’occasione davvero da non ...

Formula Uno - il Gran Premio di Monza in chiaro su Tv8 : Si avvicina uno degli eventi più attesi da tutti gli appassionati di motori, il Gran Premio d'Italia di Formula Uno, in programma come di consueto a Monza e considerato come una vera festa per tutti gli amanti della Ferrari che hanno la possibilità di far sentire il loro sostegno alla scuderia del Cavallino (appuntamento fissato […]

Formula 1 – Parla il medico dei piloti - le rivelazioni di Ceccarelli : “sono dei gran cagasotto - c’è chi ha paura anche di… misurare la pressione” : La Formula Medicine compie 30 anni: i simpatici aneddoti dell’ideatore Riccardo Ceccarelli Il mondo della Formula 1 è ricco di fascino e spettacolo: i piloti sfrecciato a velocità altissime nelle piste di tutto il mondo regalando emozioni incredibili a tutti i loro fan. Dietro il ‘circo’ della Formula 1 si nasconde tantissimo lavoro: tante e a volte anche impensabili sono le mansioni che vanno svolte per permettere che ...

Formula 1 – Ferrari - Vettel non si nasconde : “non ho fatto un gran lavoro. Abbiamo delle lacune ma…” : Sebastian Vettel fa mea culpa per i cattivi risultati ottenuti nella prima parte di stagione della Ferrari: il pilota tedesco ammette le sue colpe e sottolinea alcune lacune della monoposto “Abbiamo delle lacune, ma è anche colpa mia“, è questa la sintesi del pensiero di Sebastian Vettel sulla prima parte della stagione Ferrari. Il pilota tedesco, dopo i segnali positivi della seconda parte della passata stagione, era ...

Formula 1 – L’Arabia Saudita vuole il suo Gran Premio : i team chiedono rassicurazioni su diritti - libertà e uguaglianza di genere : L’Arabia Saudita vuole il suo Gran Premio di Formula 1: proposta interessante, ma i team chiedono rassicurazioni in termini di diritti, libertà e uguaglianza di genere L’Arabia Saudita vuole il suo Gran Premio di F1! Secondo quanto riportato dal Times, la Grande potenza araba vorrebbe unirsi a Bahrain e Abu Dhabi, diventando il terzo paese ad ospitare un Gp di F1 in Medio Oriente. Le scuderie avrebbero espresso parere ...