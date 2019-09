Albarella | spuntano altre ossa dalla spiaggia | è il quarto ritrovamento in 10 giorni

Fonte : fanpage

(Di domenica 1 settembre 2019) Un nuovo frammento osseo è stato ritrovato da alcuni bagnanti sulladi, in provincia di Rovigo: è ilnel giro di 10. Dopo la mandibola, il femore e un pezzo di costola, è stato rinvenuto un reperto di forma irregolare di circa 9 x 7 centimetri, e in avanzato stato decomposizione. SI attendono i risultati delle analisi medico-legali per capire se appartengano o meno a Isabella Noventa.

