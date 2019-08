Sparatoria sulla folla in Texas | almeno due morti e 30 feriti Killer in fuga

Sparatoria sulla folla in Texas - almeno due morti e 30 feriti. I killer sono in fuga : Gli aggressori hanno sparato a caso sulla folla da un veicolo rubato. Due gli assalti in distinte città distanti tra loro una trentina di chilometri. Trump messo al corrente della situazione

L’FBI ha avviato un’indagine per terrorismo interno sulla Sparatoria del 28 luglio a Gilroy - in California : L’FBI, la polizia federale statunitense, ha annunciato di avere iniziato un’indagine per terrorismo interno sulla sparatoria dello scorso 28 luglio in un festival a Gilroy, in California, nella quale sono state uccise tre persone. L’FBI ha detto di avere trovato una