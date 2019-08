Portavoce Fico | Frasi a lui attribuite sono prive di fondamento

Fonte : agi

(Di sabato 31 agosto 2019) "Lea Robertodal quotidiano la Repubblicadestituite di ogniin quanto mai pronunciate dal presidente della Camera. Allo stesso modo il presidenteieri non ha sentito il presidente incaricato Conte né ha bloccato alcun comunicato". Lo precisa ildel presidente della Camera dei deputati.

Pibirisi : RT @marcodifonzo: Portavoce Fico: Le frasi attribuite a Fico da la Repubblica sono destituite di ogni fondamento in quanto mai pronunciate… - Massimo09327711 : RT @marcodifonzo: Portavoce Fico: Le frasi attribuite a Fico da la Repubblica sono destituite di ogni fondamento in quanto mai pronunciate… - LauraGio_75 : RT @marcodifonzo: Portavoce Fico: Le frasi attribuite a Fico da la Repubblica sono destituite di ogni fondamento in quanto mai pronunciate… -