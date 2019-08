M5S-Pd | perché l’ultimatum di Di Maio non è sui 20 punti del programma

M5S - voto farsa su Rousseau : Giuseppe Conte vola al 60% tra gli attivisti - ecco perché non sarà citato il Pd : "Gli iscritti hanno la prima e l'ultima parola nel Movimento". Max Bugani, uomo forte dell'Associazione Rousseau e in rotta con Luigi Di Maio, lo dice senza mezzi termini: sarà la base a dire se il governo con il Pd si farà o se si tornerà alle elezioni. Ma sarà davvero così. In realtà, rivela il Co

Governo - Morra (M5S) a La7 : “Lega fa parte del sistema - perché non ha voluto legge sul conflitto d’interessi?” : “Se la Lega è così antisistema come dice, perché non ha permesso di fare la legge sul conflitto d’interessi? La verità è che fa parte del sistema”. A dirlo, ospite a Omnibus su La7, il senatore del M5s, Nicola Morra. Che ha aggiunto: “Alleanze a livello locale col Pd? Non sia mai”. Video La7 L'articolo Governo, Morra (M5s) a La7: “Lega fa parte del sistema, perché non ha voluto legge sul conflitto ...

Patuanelli (M5S) ci spiega perché il grillismo ora starà lontano dai balconi : Roma. La premessa, doverosa, prova a stemperare subito la curiosità. “I cittadini ci chiedono di risolvere problemi concreti. Per questo parliamo di temi, non di poltrone”. E sia. Ma siccome a risolvere i problemi saranno persone, uomini e donne, che su una poltrona dovranno pur sedersi, il ruolo di

Calenda spiega perché dà l'addio al Pd dopo l'accordo col M5S : “Siamo passati dal “mai con i cinque stelle”, al “mai con Conte”, dal “mai con Di Maio” ad accettare la trappola di Rousseau”. Il dado è tratto, indietro non si torna. Così Carlo Calenda motiva in un'intervista a la Repubblica, nell'edizione da edicola, l'addio al Pd dopo l'accordo di governo con i 5Stelle. E aggiunge: “La gente si ricorda molto bene che il M5S è nato per distruggere la democrazia rappresentativa. E poi conosco bene la classe ...

Governo M5S-Pd a rischio : perché l’accordo rischia di saltare : Governo M5S-Pd a rischio: perché l’accordo rischia di saltare Governo M5S-Pd: l’intesa tra il Movimento 5 Stelle e Partito Democratico, oggi 27 agosto, rispetto a 24 ore fa sembra certamente più vicina. In attesa del secondo giro di consultazioni che si concluderà mercoledì 28 agosto, si lavora su entrambi i fronti per chiudere un accordo che va però ancora affinato sia dal punto di vista programmatico e sia rispetto ai nomi che ...

Sondaggio Gpf : "Oltre il 67% vuole Conte alla leadership del M5S". Ecco il perché del veto di Di Maio : Tutta la trattativa tra Pd e M5s ruota attorno alla figura di Giuseppe Conte. Il premier uscente non vorrebbe lasciare la sua poltrona a Palazzo Chigi, così come il Movimento non vorrebbero perdere "l'avvocato degli italiani". Il motivo? Evidentemente sul tavolo dei grillini è giunto l'ultimo sondag

Paola Tommasi a Coffee Break : "Perché l'inciucio può saltare". Terremoto politico - cosa nascondono Pd e M5S : "Non è ancora tutto deciso, stanno cercando un modo per far saltare l'inciucio". Paola Tommasi, ospite di Coffee Break a La7, sgancia la bomba su Pd e M5s. Secondo l'editorialista di Libero, Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti non sarebbero affatto convinti della bontà di un eventuale accordo e tra ve

Giorgia Meloni e il tonno M5S : "Finita la loro credibilità. Sapete perché non hanno fatto vedere la diretta?" : "È la fine della credibilità del Movimento 5 Stelle". Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, sceglie una diretta Facebook per seppellire definitivamente i 5 Stelle sotto le macerie morali e politiche dell'inciucio con il Pd. "Ricordate quando il M5s voleva aprire il palazzo come se fosse una s

Enrico Mentana - la clava sulla crisi : "La fine della politica. Lega - Pd e M5S - perché finirà male" : Poche righe, su Facebook, bastano a Enrico Mentana per riassumere tutto lo stupore di gran parte degli italiani che da Ferragosto sta assistendo alla "crisi di governo più pazza del mondo". "Sono solo io a credere che non stiamo assistendo a uno spettacolo edificante, comunque vada a finire? - esord

Governo PD M5S - perché Zingaretti e Di Maio (ancora) non trovano un accordo : Dal ruolo di Giuseppe Conte al destino politico di Luigi Di Maio, passando per la composizione del nuovo esecutivo, fino ad arrivare alla distanza sui programmi e alla cancellazione di provvedimenti centrali del Governo precedente: proviamo a capire quali sono gli ostacoli alla chiusura della trattativa fra PD e Movimento 5 Stelle.Continua a leggere

Luigi Di Maio - il piano preciso e il regolamento di conti all'interno del M5S : ecco il perché dei suoi veti : Luigi Di Maio ha un piano ben preciso in mente. Anche se il governo con il Pd non è il suo sogno, sicuramente lo vedrà più protagonista. Matteo Salvini, da vero leader, ha da sempre oscurato il ruolo del grillino che ora pensa di vendicarsi. Di Maio ha accolto con soddisfazione il passo indietro fat

Giuseppe Conte - perché il nome del premier uscente blocca la trattativa : la trincea M5S e le resistenze del Pd. Che prova la carta Fico : “Giuseppe Conte non si tocca”. “Tutto ma non Giuseppe Conte”. Si è bloccata qui la trattativa tra Movimento 5 stelle e Pd, nel punto dove sarebbe stato più facile che si bloccasse: il nome del presidente del Consiglio di un futuro governo giallorosso. E’ il vicolo cieco che i pontieri hanno cercato di evitare il più a lungo possibile, ma nel quale i partiti, consapevolmente o meno, si sono infilati dopo poche ore. ...

Crisi - Paragone alla Berghem Fest della Lega : “Al M5S consiglio massima prudenza - perché nel Pd sono professionisti del potere” : “Al Movimento 5 stelle consiglio massima prudenza perché di là (nel Pd) sono professionisti del potere”. Dal palco della Berghem Fest di Alzano Lombardo, il senatore del M5s Gianluigi Paragone punta il disto contro le trattative che si stanno svolgendo tra il Pd e i pentastellati. “È un’alleanza complicata perché il Pd rappresenta l’establishment. Non riuscirei a spiegarla, non è ammissibile”. Ma quando gli si chiede se voterebbe la fiducia a un ...