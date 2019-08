Il notaio della piattaforma M5S Rousseau | È come il televoto di X-Factor

Fonte : huffingtonpost

(Di sabato 31 agosto 2019) “Noi notai abbiamo livelli di contenzioso infinitesimali. Serve un programma che elimini ogni rischio”. Lo dice, in una intervista al CorriereSera, il, Valerio Tacchini. Alla domanda su quando si vota su, risponde: “Non so, Davide (Casaleggio, ndr) mi ha detto probabilmente la prossima settimana”. All’altra domanda e cioè quanti sono gli aventi diritto al voto, prima ribatte: “Non è sul sito?”, quindi sul fatto che non sia così e si è parlato di 140 mila aventi diritto, poi scesi a 100 mila, un anno fa, risponde: “Non lo so, io certifico solo il numero dei voti”.Tacchini respinge anche quanto detto dal garante per la privacy a proposito del fatto che il voto è manipolabile alla fonte e che ilnon se ne può accorgere: “No no, ci ...

