Formula 2 - Terribile incidente a Spa | muore Anthoine Hubert

Formula 2 - Terribile incidente a Spa : gara annullata : La prima gara della Formula 2 a Spa Francorchamps è stata annullata, in seguito a un Terribile incidente che ha coinvolto tre piloti all'uscita dall'Eau Rouge. Sfortunati protagonisti sono stati Anthoine Hubert, Juan Manuel Correa e Marino Sato.Dinamica ancora poco chiara. La regia televisiva ha evitato di far vedere il replay dell'incidente, ma dalle immagini in diretta è sembrato che Hubert abbia perso il controllo della sua vettura andando a ...

Ristorante usa la Formula All You Can Eat e ogni giorno nel locale entrano circa 500 clienti - quello che accade dopo è terribile : Un Ristorante cinese ha deciso di adottare la formula del ‘All you can eat‘ che da la possibilità di aumentare la clientela. Ma il risultato che ha ottenuto il locale che si trova a Chengdu (Sichuan) non è assolutamente quello che aveva sperato. Dalla mattina si presentavano clienti che fino alla sera terminavano tutto ciò che aveva il locale pagando a testa l’equivalente di 13,00 euro. Il locale ha iniziato a indebitarsi con i fornitori, ma poi ...