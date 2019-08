Di Maio poltronista E non ha chiuso con Salvini | dice Zanda

Fonte : agi

(Di sabato 31 agosto 2019) “Diha rivendicato l'attività del suo governo con. Questa posizione può fare pensare che i suoi rapporti con la Lega non siano chiusi per sempre”. È roso da un dubbio e da un sospetto Luigi, da pochi mesi tesoriere del Pd ed ex capogruppo a Palazzo Madama nell'era Renzi. Poi nell'intervista a la Repubblica attacca: “Diaccusa gli altri di volere le poltrone, ma ilcasomai è lui”. E fa qualche calcolo,, ricordando che “nell'ultimo governo ne occupava tre di poltrone: due ministeri e quella di vice premier. In più era il capo politico del Movimento. Significa che le sue poltrone erano quattro. In fatto di poltrone non scherza”. “Dinon lo capisco”, aggiunge poi. Masa anche che i 5Stelle e il Pd “sono molto diversi”, meglio “direi che sono alternativi”. E se oggi è diventato possibile immaginare un governo insieme, “è solo perché ...

