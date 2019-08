Charles Leclerc partirà in pole position nel Gran Premio del Belgio di Formula 1

F.1 - in Belgio pole di Charles Leclerc : 16.21 A Spa prima fila Ferrari con Leclerc e Vettel davanti a Hamilton e Bottas. Q1 tribolata: lotta contro il tempo in casa Mercedes per far ripartire Hamilton.vittima di un incidente nella terza sessione di libere. A salvarlo lo stop imposto per incendio sulla Williams di Kubica.Si riprende,ma va a fuoco anche l'Alfa di Giovinazzi e vengono eliminati gli ultimi 5 in quel momento. In Q2 le Ferrari ancora una volta davanti a tutti.Problemi per ...

Charles Leclerc F1 - GP Belgio 2019 : “Ci siamo sul passo qualifica - c’è da fare sul passo gara. Buon bilanciamento” : Charles Leclerc ha giganteggiato nelle prove libere 2 del GP del Belgio 2019, tappa del Mondiale F1 che si corre sullo storico tracciato di Spa. Il monegasco ha infatti spinto a dovere la sua Ferrari e ha fatto segnare il miglior tempo nella sessione pomeridiana mentre al mattino si era dovuto accodare al compagno di squadra Sebastian Vettel. Un risultato estremamente positivo per il giovane fuoriclasse del Principato che punta alla prima ...

VIDEO Sebastian Vettel e Charles Leclerc dominano le FP1 del GP del Belgio - Ferrari scatenate a Spa : la classifica dei tempi : Sebastian Vettel ha giganteggiato nelle prove libere 1 del GP del Belgio 2019 e ha fatto segnare il miglior tempo del venerdì mattina, giornata di rientro dalle vacanze per il Mondiale F1. Il tedesco della Ferrari ha preceduto il compagno di squadra Charles Leclerc di un paio di decimi a dimostrazione dell’ottimo rendimento delle Rosse sul tracciato di Spa che sembra essere particolarmente congeniale alle caratteristiche delle vetture di ...

Charles Leclerc F1 - GP Belgio 2019 : “Non è una pista a cambiare le cose. Posso solo dire che darò il massimo” : Dove eravamo rimasti? Il Circus della F1 aveva chiuso i battenti a Budapest (Ungheria), 12° round del Mondiale 2019 e luogo del trionfo del britannico Lewis Hamilton e del tonfo Ferrari. I distacchi quasi da corsa ciclistica rimediati dalle due Rosse del tedesco Sebastian Vettel e del monegasco Charles Leclerc non sono certo aspetti di cui vantarsi e il Cavallino Rampante si augura di voltare pagina e di proiettarsi all’appuntamento in ...

F1 - GP Belgio 2019 : Charles Leclerc sogna di spezzare il tabù della prima vittoria in carriera : Dopo appena 33 Gran Premi in carriera, e 12 da quando è sbarcato in Ferrari, Charles Leclerc è in piena caccia della prima vittoria in Formula Uno. Anzi, il monegasco la sente ormai vicinissima, sua, avendone ampiamente sfiorate due tra Bahrein e Austria. Il giovane talento classe 1997 sa perfettamente che solamente il caso e la sfortuna gli hanno negato, fino ad adesso, il primo trionfo della sua avventura nella massima categoria del ...

Charles Leclerc - GP Belgio F1 2019 : “Spa-Francorchamps è una pista mitica. E’ bello riprendere da qui” : E dopo la pausa estiva si torna a fare sul serio. Il Circus della F1 aveva chiuso i battenti a Budapest (Ungheria), 12° round del Mondiale 2019 e luogo del trionfo del britannico Lewis Hamilton e del tonfo Ferrari. I distacchi quasi da corsa ciclistica rimediati dalle due Rosse del tedesco Sebastian Vettel e del monegasco Charles Leclerc non sono certo aspetti di cui vantarsi e il Cavallino Rampante si augura di voltare pagina e di proiettarsi ...

Charles Leclerc - GP Belgio F1 2019 : “Spa-Francorchamps è una pista mitica. E’ bello riprendere da qui” : E dopo la pausa estiva si torna a fare sul serio. Il Circus della F1 aveva chiuso i battenti a Budapest (Ungheria), 12° round del Mondiale 2019 e luogo del trionfo del britannico Lewis Hamilton e del tonfo Ferrari. I distacchi quasi da corsa ciclistica rimediati dalle due Rosse del tedesco Sebastian Vettel e del monegasco Charles Leclerc non sono certo aspetti di cui vantarsi e il Cavallino Rampante si augura di voltare pagina e di proiettarsi ...

F1 - Charles Leclerc : “Mi assumo sempre le mie responsabilità quando sbaglio. Importante essere onesti con se stessi” : Momento di pausa e di riflessione per i piloti del Mondiale 2019 di F1. Dopo l’appuntamento in Ungheria, il Circus ha dato a tutti appuntamento a Spa (Belgio), dove a cavallo del mese di agosto e di settembre si disputerà uno dei round più attesi in calendario. Il layout affascinante della pista belga è uno dei più apprezzati e la Ferrari è intenzionata a interrompere il digiuno di vittorie di quest’annata poco positiva. Charles ...

F1 - Charles Leclerc : “Mi assumo sempre le mie responsabilità quando sbaglio. Importante essere onesti con se stessi” : Momento di pausa e di riflessione per i piloti del Mondiale 2019 di F1. Dopo l’appuntamento in Ungheria, il Circus ha dato a tutti appuntamento a Spa (Belgio), dove a cavallo del mese di agosto e di settembre si disputerà uno dei round più attesi in calendario. Il layout affascinante della pista belga è uno dei più apprezzati e la Ferrari è intenzionata a interrompere il digiuno di vittorie di quest’annata poco positiva. Charles ...

F1 - Mattia Binotto : “Sebastian Vettel non se ne andrà senza titolo - Charles Leclerc sta crescendo gara dopo gara” : Proseguono le vacanze per quanto riguarda il Mondiale 2019 di Formula Uno e in casa Ferrari i pensieri si annidano tutti su quello che sarebbe potuto essere questo campionato, e invece non è stato. dopo tanti sogni nel corso dell’inverno, infatti, la scuderia di Maranello ha collezionato solamente delusioni in questa prima parte di stagione e, anche con un pizzico di sfortuna, non è stata in grado di vincere nemmeno una gara. Entrambi i ...

Quanto guadagnano i piloti di F1? La classifica degli stipendi 2019 : Lewis Hamilton il più ricco - Charles Leclerc solo nono! : Il business che circonda il circus della Formula 1 è maestoso e tutto ciò si riflette inevitabilmente negli stipendi che i team garantiscono ai propri piloti impegnati nella massima categoria mondiale del Motorsport. Per Quanto riguarda la stagione in corso, secondo la graduatoria stilata da F1 Weekends, Lewis Hamilton è il più ricco dei piloti in griglia grazie al nuovo contratto biennale con Mercedes fino al 2020 che gli ha consentito di ...

Quanto guadagnano i piloti di F1? La classifica degli stipendi 2019 : Lewis Hamilton il più ricco - Charles Leclerc solo nono! : Il business che circonda il circus della Formula 1 è maestoso e tutto ciò si riflette inevitabilmente negli stipendi che i team garantiscono ai propri piloti impegnati nella massima categoria mondiale del Motorsport. Per Quanto riguarda la stagione in corso, secondo la graduatoria stilata da F1 Weekends, Lewis Hamilton è il più ricco dei piloti in griglia grazie al nuovo contratto biennale con Mercedes fino al 2020 che gli ha consentito di ...

F1 - Mondiale 2019 : i numeri di Charles Leclerc e Sebastian Vettel. Il tedesco esalta meno - eppure è davanti.. : Tempo di vacanze per il Mondiale 2019 di Formula Uno, tempo quindi di bilanci, per il momento parziali, dato che abbiamo vissuto solamente 12 dei 21 appuntamenti in calendario. In casa Ferrari il taccuino di Mattia Binotto comprende le valutazioni dei suoi due piloti. Sebastian Vettel e Charles Leclerc, in rigoroso ordine di anzianità, non hanno completato una prima fase di stagione particolarmente scintillante. Ci sono stati alti ...

F1 - Charles Leclerc : “Vettel sta lavorando meglio di me sui long-run - faccio fatica a fine gara” : Il circus della Formula 1 è andato ormai in vacanza per la pausa estiva prima di immergersi nel lungo tour de force conclusivo che comincerà in Belgio nel fine settimana 30 agosto-1 settembre. L’ultima gara in Ungheria però ha lasciato molti strascichi soprattutto in casa Ferrari per una prestazione assolutamente da dimenticare in fretta nonostante il terzo posto raccolto da Sebastian Vettel. Il tedesco della Rossa ha avuto la meglio sul ...