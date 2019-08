Brexit, proteste in piazza anti-Johnson

"Sono orgoglioso di essere qui con voi per dire a Borische è il nostro Parlamento. Non ci porterai fuori dall'Ue senza accordo, ti fermeremo". Lo ha detto Corbyn, leader laburista all'opposizione nel Regno Unito, intervenuto a Glasgow a sostegno della protesta in corso in tutto il Paese contro la decisione del premier di interrompere i lavori del Parlamento.A Londra migliaia inurlando: "vergogna!".con lo slogan "Fermate il colpo di Stato' a Manchester, Leeds, York, Belfast e Edimburgo.(Di sabato 31 agosto 2019)