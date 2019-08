US Open 2019 | Paolo Lorenzi lotta ma deve cedere in tre set a Stan Wawrinka

LIVE Tennis - US Open 2019 in DIRETTA : venerdì 30 agosto - risultati in tempo reale. Federer e Pliskova agli ottavi. Lorenzi cerca il recupero contro Wawrinka. Konta ok : Buon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quinta giornata degli US Open 2019. Dopo l’impresa di ieri contro il serbo Miomir Kecmanovic, torna in campo Paolo Lorenzi, che sfida lo svizzero Stan Wawrinka per ripetere l’accesso a quegli ottavi di finale che riuscì a trovare nel 2017, quando strappò un set ad Andy Murray. Un match difficile, dato che il senese ha perso i tre precedenti con il tre ...

DIRETTA US Open 2019/ Lorenzi Wawrinka streaming video tv : Federer vince facilmente! : Us OPEN 2019, DIRETTA Lorenzi Wawrinka streaming video tv. Già terminata la partita di Roger Federer a Flushing Meadows: facile vittoria per lo svizzero.

US Open 2019 - schiacciasassi Roger Federer! Lascia cinque giochi a Daniel Evans e vola agli ottavi : In appena 83 minuti di gioco Roger Federer conquista gli ottavi di finale degli US Open di tennis: l’elvetico, numero 3 del seeding, supera in una sfida dominata in tutti i fondamentali, il britannico Daniel Evans, numero 58 ATP con il punteggio di 6-2 6-2 6-1 ed ora se la vedrà con il vincitore della sfida tra l’iberico Pablo Carreno Busta ed il belga David Goffin. Tre set chiusi tutti in meno di mezz’ora, con ...

US Open 2019 - Paolo Lorenzi di nuovo in campo dopo la maratona di ieri. Tornano in scena Federer - Djokovic e Serena : dopo le quasi cinque ore di gioco di ieri, oggi tornerà nuovamente in campo uno dei due azzurri ancora in corsa negli US Open di tennis: il lucky loser Paolo Lorenzi, vincitore di autentiche battaglie in questi giorni negli States (senza dimenticare le ore in campo nelle qualificazioni), è chiamato alla sfida valida per il terzo turno del singolare maschile contro l’elvetico Stan Wawrinka, numero 23 del seeding. Questa la sfida odierna che ...

US Open 2019 - John McEnroe : “Altro che Next Gen - Djokovic - Federer e Nadal sono ancora imbattibili” : John McEnroe approfitta dello Slam “di casa” ovvero lo US Open 2019 di New York, per fare il punto della situazione sul mondo del tennis in generale e proprio del torneo che si disputa a Flushing Meadows, nel Queens. Il 4 volte vincitore del Major a Stelle e strisce ha analizzato la lista dei possibili candidati al successo finale, ammettendo che su tutti, e per distacco, rimangono ancora i Big-3. “Anche se mi piacerebbe vedere un ...

US Open 2019 - la grande occasione persa da Lorenzo Sonego e Thomas Fabbiano : La speranza di avere sicuramente un italiano negli ottavi di finale degli US Open 2019 è svanita in poche ore. Non ci sarà il derby azzurro al terzo turno tra Lorenzo Sonego e Thomas Fabbiano e purtroppo domani nessuno dei due sarà in campo per giocarsi questa grande occasione. Due sconfitte diverse tra loro, ma che sono accomunate dal pensiero di aver perso una possibilità davvero molto grande quasi irripetibile. Le eliminazioni eccellenti del ...

US Open 2019 - i risultati del tabellone femminile (29 agosto) : Townsend e Petkovic firmano le imprese - fuori Halep e Kvitova : Si sono giocati quest’oggi tutti i match di secondo turno della parte alta di tabellone e buona parte di quelli della parte bassa che sono stati rinviati o interrotti quasi subito per pioggia ieri. Numerose le sorprese, con la caduta di parecchie teste di serie quotate. La notizia principale della giornata riguarda l’eliminazione di Simona Halep: la rumena, numero 4 del seeding, viene estromessa dall’americana Taylor Townsend e ...

US Open 2019 - tutti gli italiani in campo oggi (30 agosto). Orari - programma - tv e streaming : Nella quinta giornata degli US Open 2019 un solo italiano sarà di scena sui campi di Flushing Meadows: Paolo Lorenzi. Il senese, entrato in tabellone come lucky loser, è riuscito a issarsi, per la terza volta in carriera e a quasi 38 anni, ai sedicesimi degli US Open, torneo nel quale ha raggiunto gli ottavi di finale nel 2017. Per ripetere quel risultato gli servirà un mezzo miracolo, dal momento che, dopo aver battuto l’americano Zachary ...