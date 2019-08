Trapani | controlli antidroga Carabinieri | arrestato un giovane

Fonte : sportfair

(Di venerdì 30 agosto 2019) Palermo, 30 ago. (AdnKronos) – Nell’ambito di una serie di servizi di controllo del territorio finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, idella Stazione di Petrosino (), diretta dal Luogotenente Andrea D’Incerto, hanno tratto in arresto il 30enne petrosileno Matteo Pantaleo. Nello specifico, una pattuglia dell’Arma, nel transitare nei pressi dell’abitazione del, ha notato un movimento di macchine e persone piuttosto sospetto, decidendo così di effettuare un controllo più approfondito. All’esito della perquisizione domiciliare, in un borsone occultato all’interno dell’armadio della camera da letto, sono stati rinvenuti due sacchetti in cellophane contenenti circa 160 grammi di marijuana ed un bilancino di precisione. Inoltre, durante il controllo, ihanno trovato un block ...

trapani24h : Controesodo, intensificati i controlli della polizia stradale - trapani24h : Controlli e sanzioni dei Nas a bordo di motobarche per escursioni marittime -