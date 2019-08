Il Mattino | Sarri in tribuna allo Stadium Seguirà la partita in uno Sky-box

Il Mattino : Sarri vuole andare in panchina contro il Napoli : Il comunicato ufficiale della Juve ha messo nero su bianco che non ci sarà in panchina contro il Napoli. Ma, racconta Il Mattino – a firma Pino Taormina – Maurizio Sarri ci sta pensando eccome a come fare per essere presente sabato sera all’Allianz Stadium per la prima in casa dei suoi e per la sfida con la squadra che ha allenato per tre anni. “In cuor suo – scrive – è convinto che ci possa essere un colpo di ...