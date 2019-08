Francesca Verdini lascia Salvini per un tentatore di Temptation | le indiscrezioni

Fonte : dilei

(Di venerdì 30 agosto 2019) Non sembra essere un buon periodo per Matteo: dopo l’incarico da VicePremier, ora sembrerebbe aver perso anche la fidanzata., infatti, pare aver chiuso la sua storia poiché presa dalla passione per un altro uomo. Un’indiscrezione che subito è rimbalzata su tutti i giornali di gossip senza, però, che sia stata ancora proferita parola dai diretti interessati. Nessuno dei due, per il momento, si è fatto avanti né per smentire la notizia né per confermarla. Eppure dappertutto si parla della rottura tra Matteo, la bella 28enne avrebbe già un flirt con undiIsland, Rodolfo Salemi. Moro ed affascinante, questo bel trentacinquenne è conosciuto soprattutto per il suo passato da corteggiatore di Mara Fasone nel programma Uomini e Donne, dal quale è stato costretto a ritirarsi per via di un grave incidente ...

giornalettismo : La notizia è stata rilanciata da Il Messaggero: la relazione tra Matteo #Salvini e Francesca #Verdini sarebbe giunt… - jovinow : Il bel ragazzo che vedete in basso si chiama Rodolfo Salemi e secondo i ben informati sarebbe il nuovo fidanzato di… - Affaritaliani : Matteo Salvini lasciato da Francesca Verdini per un ex tentatore di Temptation -