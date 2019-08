Elena Sofia Ricci parla di Che Dio ci aiuti 6 e svela un retroscena

Elena Sofia Ricci interpreterà Laura in Tv : 'È una mamma pragmatica - senza smancerie' : Elena Sofia Ricci è una delle storiche protagoniste delle fiction di Rai 1, e in questi anni ha ampiamente dimostrato di essere in grado di interpretare i personaggi più svariati. L'attrice fiorentina in questo periodo è impegnata con le riprese di una nuova Serie Tv, "Vivi e lascia vivere", per la regia di Pappi Corsicato. In questo nuovo progetto veste i panni di una madre, anche se avrà delle caratteristiche decisamente diverse da quelle ...

Vivi e lascia vivere - Elena Sofia Ricci : "Con Corsicato sono una mamma molto diversa dai Cesaroni" : Un family drama con la firma di Pappi Corsicato e un ruolo da mamma diverso da quelli finora portati in tv: Elena Sofia Ricci a Giffoni 2019 dà qualche indicazione sulla sua Laura, personaggio che interpreta in Vivi e lascia vivere, prima serie tv per il regista napoletano che ha ambientato proprio nella sua città natale le vicende della famiglia Ruggero, composta da una mamma scostante e dalle suoi tre figli, la primogenita Giada di 23 anni ...

Elena Sofia Ricci - la felicità per la laurea della figlia : 'Che super emozione' : L'attrice Elena Sofia Ricci ha pubblicato una foto sulla sua pagina di Instagram, dove ha reso noto ai fan un momento di felicità per via del traguardo raggiunto dalla figlia che si è laureata. La protagonista della longeva serie televisiva 'Che dio ci aiuti' ha voluto sottolineare la gioia per questo evento importante, come ha dimostrato attraverso questo post: "Che super emozione, fiera della mia bambina". Non si può negare che si tratta di ...

Vivi e lascia Vivere Elena Sofia Ricci sul set - trama e foto dalle riprese : Elena Sofia Ricci sul set della fiction Vivi e lascia Vivere Prossimamente in prima serata su Rai 1, Elena Sofia Ricci sarà mamma Laura nella nuova fiction “Vivi e lascia Vivere” regia di ...

Slitta ancora Che Dio ci Aiuti 6 - ‘colpa’ di Elena Sofia Ricci? “Il pubblico dovrà aspettare” : Brutte notizie per i fan di Che Dio ci Aiuti 6. La messa in onda della sesta stagione potrebbe Slittare ancora una volta. Di solito la fiction Rai viene trasmessa ogni due anni, ma stavolta il nuovo ciclo di episodi non arriverà prima del 2020, come da copione. A rivelarlo è Elena Sofia Ricci, protagonista della serie campione d'ascolti di Rai1, che al settimanale Vero si è limitata a dire (senza fornire ulteriori spiegazioni): “Per le nuove ...