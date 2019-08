Dalla palestra alla danza | con Easy Shopping le spese rateizzate in un’app

Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 30 agosto 2019) Roma, (Labitalia) – Settembre, addio vacanze e ombrelloni. Con il rientro in città dopo le ferie estive per le famiglie riprendono le attività quotidiane. E con esse anche quelleche per un nucleo familiare impattano non poco sul bilancio. Dalle scuole di musica alle palestre, dalle accademie diai corsi di lingua non sono poche le attività collateraliscuola che i ragazzi, e le loro famiglie, riprenderanno a settembre con il ritorno tra i banchi degli istituti scolastici. Attività con costi non da poco che andranno ad aggiungersi a quelle per l’acquisto di libri e corredo scolastico. E per i genitori non sarà semplice accontentare le richieste dei propri figli allo stesso tempo mantenere in equilibrio il bilancio familiare. Una soluzione? L’uso della , che può aiutare, più del contante, le famiglie a tenere sotto controllo lesostenute per ...

