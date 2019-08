Da una casa arriva un odore tremendo e i vicini chiamano la polizia denunciando che il

Finestre con sistemi domotici : per una casa confortevole e a risparmio energetico : La domotica ha reso la casa sempre più smart, confortevole e piacevole da vivere. Con un semplice smartphone possiamo...

una donna anziana sulla sedie a rotelle aveva difficoltà ad arrivare alla porta di casa - cosa succede di straordinario : Questa vicenda è accaduta nel Missouri. Una donna anziana sulla sedie a rotelle stava tornando a casa ma a causa del vialetto sconnesso è caduta dalla sedie a rotelle. Un gruppo di pompieri che si trovava nelle vicinanze ha visto la scena e ha preso una decisione straordinaria. Questi uomini , I pompieri di Webster Groves hanno deciso che, durante le loro giornate libere, avrebbero dedicato il loro tempo all’anziana donna e così hanno ...

Litiga con i vicini di casa e fa una cosa incredibile - lo sgomento dei vicini : Una donna, Kathryn Kidd ha Litigato con i vicini di casa a Manhattan Beach, a sud di Los Angeles. La donna, dopo il litigio è stata denunciata dai vicini e condannata a pagare una multa di 4.000 dollari. Dopo questa pesante sanzione la donna ha deciso di vendicarsi in un modo davvero insolito: ha dipinto la casa di rosa e ha disegnato su sue emoticon: una con le ciglia finte e l’altra con la bocca cucita dalla cerniera. I vicini ...

Margherita di Savoia - uccide con un coltello da cucina l'ex marito dopo una lite in casa : arrestata : Una donna di 48 anni ha ucciso a coltellate l'ex marito di 53 anni al culmine di una lite nella loro abitazione a Margherita di Savoia, cittadina nota in Puglia per le sue saline della...

una Vita Anticipazioni Spagnole : un traditore in casa Valverde : Presto faremo la conoscenza di Javier, un giovane assunto a casa Valverde per aiutare Arturo. Ma il ragazzo non è chi dice di essere...

Vercelli - larve nel naso e nella trachea degli anziani in una casa di riposo. Cinque indagati : Le larve erano state individuate dai medici durante delle visite e si sarebbero introdotti nel tessuti di due pazienti attraverso il foro della tracheotomia. Cinque persone sono state iscritte nel registro degli indagati per un caso di larve nel naso e nella trachea dei pazienti ospiti di una casa di risposo di Borgo d’Ale, in provincia di Vercelli. Gli insetti erano stati trovati a febbraio dai medici che avevano visitato due anziani – un uomo ...

I pompieri lasciano che la sua casa bruci perché si era dimenticato di pagare una tassa : Nella città di Tennessee è avvenuto qualcosa che ha lasciato tutti gli abitanti allibiti. Il proprietario di un appartamento, non si sa per quale motivo, si è dimenticato di pagare una tassa di 75 dollari, una specie di assicurazione che permette di avere la possibilità di chiamare i vigili del fuoco in caso di qualsiasi incendio. L’uomo si è trovato all’improvviso con la necessità di chiamare i pompieri perché la sua abitazione era in ...

Governo - lo Stato maggiore del M5s riunito in una abitazione privata a Roma con Di Maio e Casaleggio : Lo Stato maggiore del Movimento 5 stelle è riunito in una abitazione privata del centro di Roma. Sono ore decisive per l’eventuale formazione del Governo giallorosso e i vertici M5s hanno deciso di riunire i vertici per decidere le prossime mosse ed elaborare una strategia che sia il più possibile condivisa. Non c’è Beppe Grillo, ma sono presenti il capo politico Luigi Di Maio e il figlio del cofondatore del Movimento Davide ...

Casalabate : sub 56enne ha un malore durante una battuta di pesca e muore : Una vera e propria tragedia si è verificata nel pomeriggio di ieri, 25 agosto, a Casalabate, nota località turistica adriatica in provincia di Lecce. Secondo quanto riportato dall'Ansa, un uomo di 56 anni, Donato Giordano, si sarebbe sentito male mentre era in mare. L'uomo stava effettuando una battuta di pesca subacquea quando, molto probabilmente, è stato sorpreso e stroncato da un malore. L'allarme è stato lanciato da alcuni bagnanti che si ...

Acquistano una scatola di cereali ma quando vanno a casa scoprono una cosa terribile che non si sa spiegare neanche la casa produttrice : Una vicenda davvero incredibile quella accaduta ad una famiglia del Colorado. Una copia, marito e moglie, i coniugi Carlese di Littleton, Josiah e Anthea si sono recati al supermercato per acquistare una scatola di cereali Quaker. quando la mattina dopo hanno fatto colazione con quei cereali hanno avvertito una strano sapore ma, mentre l’uomo ha continuato a mangiarli, la donna è andata a prendere la scatola per leggere la data ...

Vuole ascoltare cosa stanno dicendo i suoi vicini di casa e le succede una cosa terribile : Una donna stava origliando cosa stessero dicendo i suoi vicini di casa e , poiché l’argomento le stava interessando ha voluto non perdersi neppure una parola e così ha messo la testa tra le inferriate che la separavano dalla casa dei vicini rimanendo incastrata. Infatti, quando ha provato a ritirare la testa si è resa conto che non usciva più. A quel punto si è sia spaventata per la situazione sia si è vergognata perché, stando in quel ...

Bentornati cani soldato : Bruno e Chiara hanno trovato una casa : hanno scortato in Afghanistan i soldati italiani. E ora in Italia fanno una vita da vip. Ha gli occhi buoni e ti guarda per elemosinare carezze. Quando la noti da lontano incute quasi paura, data la stazza, ma poi ti avvicini e ti rendi conto che è docile e affettuosa. Chiara è un bellissimo cane di 14 anni, dal manto bianco e striato. Se non fosse che la sua storia è riportata sulla sua cuccia, messa in un angolo della masseria ...