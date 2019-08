Ascolti TV | Giovedì 29 agosto 2019 Don Matteo 13 4% | La Matassa 11 2% | la Pallavolo al

Fonte : davidemaggio

(Di venerdì 30 agosto 2019) Maria Chiara Giannetta Su Rai1 Don11 ha conquistato 2.251.000 spettatori pari al 13.4% di share. Su Canale 5 Laha raccolto davanti al video 2.107.000 spettatori pari all’11.2% di share. Su Rai2 Io sono Libero ha interessato 659.000 spettatori pari al 3.5% di share. Su Italia 1 Hunger Games – La Ragazza di Fuoco ha catturato l’attenzione di 1.030.000 spettatori (6.2%). Su Rai3 l’incontro diPolonia-Italia ha raccolto davanti al video 1.460.000 spettatori pari ad uno share del 7.4%. Su Rete4 Un Mondo Perfetto totalizza un a.m. di 589.000 spettatori con il 3.9% di share. Su La7 Mato Grosso ha registrato 462.000 spettatori con uno share del 2.7%. Su TV8 Wolverhampton-Torino ha segnato il 3.9% con 769.000 spettatori mentre sul Nove Storie Criminali – Michael Peterson: Colpevole o Innocente? ha catturato l’attenzione di 264.000 ...

