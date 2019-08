Apple | siti malevoli hanno consentito di hackerare gli iPhone per due anni

Apple - dei siti malevoli hanno consentito di hackerare per anni gli iPhone : L'attacco è stato scoperto dai ricercatori di Google's Project Zero, un team interno a Big G che si occupa di scovare le vulnerabilità "zero-day"

Apple Music è ora disponibile per i dispositivi Alexa : Tutti i dispositivi che supportano l’assistente vocale di Amazon possono ora riprodurre i contenuti di Apple Music

Milan - da oggi disponibile l’app ufficiale per dispositivi Apple iOS : A pochi giorni dall’inizio del campionato ecco un’importante novità per tutti i sostenitori del Milan.L’app ufficiale del club è ora finalmente disponibile n esclusiva sulla piattaforma iOS (prima dell’inizio del campionato è previsto il lancio anche su Android). Tutto quello che serve a un tifoso rossonero non mancherà di certo: “lLive experience”, contenuti esclusivi, biglietteria, […] L'articolo Milan, da oggi ...

Apple : nel Q3 2019 rallentano le vendite di iPhone. Ma cresce il fatturato di servizi e dispositivi indossabili : Il boom degli smartphone registrato negli anni passati ha fatto crescere questo mercato in maniera esponenziale con una crescita impressionante di anno in anno, ma era stato ampiamente anticipato che si sarebbe arrivati ad un punto di saturazione, che avrebbe visto rallentare le vendite in maniera significativa. Quel momento è arrivato per tutti i principali produttori del settore, compresa la stessa Apple che da tempo, tuttavia, si è ...