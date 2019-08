Piacenza | sparizione di Elisa e Massimo | forse tra di loro un' infatuazione non corrisposta

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 29 agosto 2019) La procura dinelle scorse ore ha aperto un fascicolo contro ignoti per il reato di sequestro di persona, in seguito allo scomparsa diSebastiani, un tornitore di 45 anni, edPomarelli, 28enne impiegata nell’agenzia assicurativa del padre. I due si erano conosciuti tre anni fa e da allora era nata un’amicizia, fondata sulla comune passione per la campagna e la natura. Nel frattempo continuano le ricerche da parte di vigili del fuoco e carabinieri intorno a Carpaneto Piacentino, tra la pianura e le prime colline, nell’area in cui i due sono stati visti l’ultima volta domenica: oltre ai cani molecolari, che avrebbero fiutato numerose piste, sono impegnati anche un elicottero ed un drone, dotato di una particolare videocamera sensibile al calore. Inoltre i sommozzatori stanno perlustrando i laghetti di campagna ed i torrenti della zona....