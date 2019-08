Migranti : Sciurba (Adnkronos) - ‘manca l’acqua dai rubinetti e le onde sono molto alte’ : Palermo, 29 ago. (Adnkronos) – “Si sono rotti i dissalatori, quindi niente acqua dai rubinetti”. Aumentano i disagi sulla nave Mare Jonio di Mediterranea, come racconta all’Adnkronos Alessandra Sciurba, portavoce della piattaforma che si trova a bordo. “Le onde continuano a essere molto alte e c’è disagio a bordo – dice ancora Sciurba – ma per ora non c’è nessuna evacuazione”. ...

Migranti : Sciurba (Mediterranea) - 'su Mare Jonio profughi di guerra - vanno tutti accolti' : Palermo, 29 ago. (AdnKronos) - "Non si può ogni volta ridurre anche le persone che erano in discrete condizioni in persone che poi hanno bisogno di essere evacuate d'urgenza. Questo è assurdo. Sono profughi di guerra che hanno diritto ad essere accolti". Lo ha detto all'Adnkronos Alessandra Sciurba,

Migranti : Sciurba (Mediterranea) - 'bene evacuazione donne e bimbi e gli altri?' : Palermo, 29 ago. (AdnKronos) - "Bene l'evacuazione di donne e bambini dalla Mare Jonio, ma tutte le persone che abbiamo a bordo hanno diritto a un porto di sbarco sicuro". Così, Alessandra Sciurba, portavoce di Mediterranea commenta con l'Adnkronos la decisione del Viminale di fare scendere le donne

Migranti : Sciurba (Mediterranea) - ‘su Mare Jonio profughi di guerra - vanno tutti accolti’ : Palermo, 29 ago. (AdnKronos) – “Non si può ogni volta ridurre anche le persone che erano in discrete condizioni in persone che poi hanno bisogno di essere evacuate d’urgenza. Questo è assurdo. Sono profughi di guerra che hanno diritto ad essere accolti”. Lo ha detto all’Adnkronos Alessandra Sciurba, portavoce di Mediterranea che commenta la decisione del Viminale di fare scendere dalla nave i bambini, le donne ...

Migranti : Sciurba (Mediterranea) - ‘bene evacuazione donne e bimbi e gli altri?’ : Palermo, 29 ago. (AdnKronos) – “Bene l’evacuazione di donne e bambini dalla Mare Jonio, ma tutte le persone che abbiamo a bordo hanno diritto a un porto di sbarco sicuro”. Così, Alessandra Sciurba, portavoce di Mediterranea commenta con l’Adnkronos la decisione del Viminale di fare scendere le donne e i bambini dalla Mare Jonio. “Attendiamo ancora una risposta a questa richiesta che abbiamo avanzato al ...

Migranti : Sciurba (Mediterranea) - 'Viminale ha paura di 22 bimbi con le loro mamme?' : Palermo, 28 ago. (AdnKronos) - "Ventidue bambini piccoli e le loro mamme strappati dalla guerra in Libia sono considerati un pericolo per la sicurezza pubblica in Italia. Questo è il paradosso di questi tempi. Si considera il passaggio della nostra nave 'non inoffensivo'. Insomma, il Viminale ha pau

Migranti : Sciurba (Mediterranea) - ‘Viminale ha paura di 22 bimbi con le loro mamme?’ : Palermo, 28 ago. (AdnKronos) – “Ventidue bambini piccoli e le loro mamme strappati dalla guerra in Libia sono considerati un pericolo per la sicurezza pubblica in Italia. Questo è il paradosso di questi tempi. Si considera il passaggio della nostra nave ‘non inoffensivo’. Insomma, il Viminale ha paura di 22 bimbi”. Così, all’Adnkronos Alessandra Sciurba, portavoce di Mediterranea commentando la notizia ...

Migranti : Sciurba (Mediterranea) - 'situazione insostenibile. Dobbiamo scendere' : Palermo, 6 lug. (AdnKronos) - "La situazione è insostenibile. Dobbiamo scendere. Ci sono persone che devono andare in bagno, non abbiamo più acqua dolce". Così Alessandra Sciurba, portavoce di Mediterannea Saving Humans, ai microfoni di RaiNews 24. Sciurba è a bordo della Nave Alex attraccata ormai

Migranti : Sciurba (Mediterranea) - 'si configura sequestro di persona' : Palermo, 6 lug. (AdnKronos) - "Siamo qui da quasi un'ora e non c'è nessun accenno alle operazioni di sbarco. Dobbiamo scendere. Si configura il sequestro di persona, non solo nei confronti di queste 41 persone ma anche nei confronti dell'equipaggio di Nave Alex". A parlare ai microfoni di RaiNews 24

Migranti : Sciurba (Mediterranea) - ‘si configura sequestro di persona’ : Palermo, 6 lug. (AdnKronos) – “Siamo qui da quasi un’ora e non c’è nessun accenno alle operazioni di sbarco. Dobbiamo scendere. Si configura il sequestro di persona, non solo nei confronti di queste 41 persone ma anche nei confronti dell’equipaggio di Nave Alex”. A parlare ai microfoni di RaiNews 24 è Alessandra Sciurba, portavoce di Mediterannea Saving Humans, a bordo della Nave Alex attraccata al ...

Migranti : Sciurba (Mediterranea) - ‘situazione insostenibile. Dobbiamo scendere’ : Palermo, 6 lug. (AdnKronos) – “La situazione è insostenibile. Dobbiamo scendere. Ci sono persone che devono andare in bagno, non abbiamo più acqua dolce”. Così Alessandra Sciurba, portavoce di Mediterannea Saving Humans, ai microfoni di RaiNews 24. Sciurba è a bordo della Nave Alex attraccata ormai da quasi un’ora al porto di Lampedusa. L'articolo Migranti: Sciurba (Mediterranea), ‘situazione insostenibile. ...

Migranti : Sciurba (Mediterranea) - ‘situazione insostenibile. Dobbiamo scendere’ : Palermo, 6 lug. (AdnKronos) – “La situazione è insostenibile. Dobbiamo scendere. Ci sono persone che devono andare in bagno, non abbiamo più acqua dolce”. Così Alessandra Sciurba, portavoce di Mediterannea Saving Humans, ai microfoni di RaiNews 24. Sciurba è a bordo della Nave Alex attraccata ormai da quasi un’ora al porto di Lampedusa. L'articolo Migranti: Sciurba (Mediterranea), ‘situazione insostenibile. ...

Migranti : Sciurba (Mediterranea) - ‘situazione insostenibile. Dobbiamo scendere’ : Palermo, 6 lug. (AdnKronos) – “La situazione è insostenibile. Dobbiamo scendere. Ci sono persone che devono andare in bagno, non abbiamo più acqua dolce”. Così Alessandra Sciurba, portavoce di Mediterannea Saving Humans, ai microfoni di RaiNews 24. Sciurba è a bordo della Nave Alex attraccata ormai da quasi un’ora al porto di Lampedusa. L'articolo Migranti: Sciurba (Mediterranea), ‘situazione insostenibile. ...

**Migranti : Sciurba (Mediterranea) - 'non avevamo altra scelta'** : Palermo, 6 lug. (AdnKronos) - "Non avevamo altra scelta. Siamo stremati ma felici di aver portato in salvo queste persone". Così Alessandra Sciurba, portavoce di Mediterranea Saving Humans, arrivata a bordo della Nave Alex al porto di Lampedusa.