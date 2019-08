Diabete | la vitamina D è in grado di contrastare la glicemia alta

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 29 agosto 2019) LaD e gli omega-3 possono “rallentate o arrestare la progressione” deldi tipo I. Sono i primi risultati di uno studio preliminare internazionale coordinato da Camillo Ricordi, direttore dels Research Institute e Cell Transplant Center dell’Università di Miami e componente del Consiglio superiore di sanità, pubblicati su ‘CellR4‘. Lo studio (T1D Prevention Field Study), che si avvale delle modalità ‘open source‘, comprende 103 partecipanti da 15 paesi, con una predisposizione alper la presenza di alcuni anticorpi sentinella, a cui però non è stata diagnosticata la malattia, ma si dovrebbe arrivare ad almeno 400 partecipanti entro la fine del 2022. Si stima che in Italia vivano almeno 16.000 bambini affetti dadi tipo I e che ogni anno circa 1.500 bambini presentino l’esordio della malattia. ...

