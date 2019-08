Campania | Raffaele muore in un incidente a soli 19 anni

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 29 agosto 2019)mortale a Pagani, dove un giovane di appena 19ha perso la vita in uno scontro frontale con un'autocisterna proveniente dalla direzione opposta.era originario di San Valentino Torio, comune della provincia di Salerno, dove viveva insieme alla sua famiglia. L'impatto avvenuto all'alba di ieri Si chiamavaFrigenti, il ragazzo di 19(avrebbe compiuto 20a dicembre) che alle prime luci dell'alba di mercoledì 28 agosto ha perso la vita in un tremendostradale. Il giovane si trovava alla guida della sua utilitaria e stava transitando in via Zeccagnuolo a Pagani quando, intorno alle 6.00, si è scontrato con un'autocisterna che in quel momento viaggiava sulla corsia opposta. Violentissimo l'impatto tra i due mezzi, con l'autocisterna finita fuori dalla carreggiata (a causa della forte collisione) e la vettura di(una Lancia Musa) ...

