Capo d´Orlando, le forti piogge causano grossi disagi al Supermercato MD di Via Consolare ...

M5S - Barillari : "Ho rifiutato l'offerta di entrare nella Lega" : Roma, 29 ago. (AdnKronos) - di Roberta Lanzara "Ho ricevuto un paio di giorni fa un'offerta di entrare nella Lega ma la ho rifiutata. La proposta è arrivata dal capogruppo del Carroccio in Regione, quando non era ancora sicuro l'accordo Pd-5S". A raccontarlo all'Adnkronos è il consigliere regionale

Caso Fadil : fratello Imane - 'speriamo in degna sepoltura dopo 6 mesi' (2) : (AdnKronos) - Tra i quesiti che non avrebbero portato a una ragione certa neppure la tesi di una malattia rara o autoimmune oppure possibili effetti collaterali legati all'assunzione di farmaci a cui Fadil era sottoposta nel tentativo di salvarle la vita. Fino a quando la relazione non sarà deposita

Caso Fadil : fratello Imane - 'speriamo in degna sepoltura dopo 6 mesi' : Milano, 29 ago. (AdnKronos) - (di Antonietta Ferrante) - "Spero di dare presto una degna sepoltura a mia sorella Imane. E' un desiderio dell'intera famiglia. A sei mesi dalla sua morte, ancora avvolta dal mistero, vogliamo solo che abbia pace". A parlare all'Adnkronos è Tarik Fadil, fratello della g

Afghanistan - Trump irrompe nelle trattative di pace : “Manterremo 8.600 soldati nel Paese”. Ma i Taliban avevano imposto il ritiro totale : Nei giorni in cui sia dai capi negoziatori degli Stati Uniti che dalla delegazione Taliban di base a Doha, loro sede diplomatica, si parla di “ultimi dettagli” e di “accordo vicino”, nel delicato gioco di equilibri per arrivare a una pace che metta fine alle azioni militari degli Studenti afghani e alla presenza delle truppe statunitensi nel Paese irrompono le parole di Donald Trump: “Ridurremo i nostri soldati a ...

Sorteggi Champions League 2019-20 - diretta : la Juventus con l’Atletico Madrid. Per il Napoli c’è il Liverpool : La Juventus rischia di dover passare da Madrid, oppure ritrovare l’Ajax sua carnefice. Il Napoli spera di aver un girone con al massimo una big. L’Inter sogna una tra Benfica e Shakhtar Donetsk. L’Atalanta invece brama una sfida con uno o più top club europei. Quattro italiane, divise in quattro fasce diverse. Sono le premesse del Sorteggio che sancirà oggi la formazione degli otto gruppi della fase a gironi della Champions ...

Chiara Ferragni rivela : “Da ragazzina mi vedevo brutta” : Oggi è una delle influencer più seguite in tutto il mondo, ma la sua scalata al successo non è sempre stata facile. Chiara Ferragni ha dovuto faticare per raggiungere la vetta, e ci sono stati momenti in cui ha temuto di non farcela. È una Chiara diversa, quella che si racconta sulle pagine del settimanale Grazia. Una donna, una moglie e una mamma ancor prima di una star del web e di un’imprenditrice da milioni di euro. Questo e molto di ...

Le lacrime diverse dei fratelli Herrada alla Vuelta : Nella famiglia Herrada il ciclismo è sempre stato lo sport di casa. Era la passione del padre che in bicicletta ci andava ogni volta che poteva. Era la passione del nonno che non si perdeva nessuna corsa in bicicletta. È diventato il mestiere di José e Jesus. Corridori, come sognava di diventarlo il

Terremoto in Oregon - scossa di magnitudo 6.3 : paura a Portland e Seattle : Una scossa di Terremoto di magnitudo 6.3 ha gettato nel panico la costa nord occidentale degli Stati Uniti. Il sisma è stato registrato al largo delle coste dell'Oregon alle 17 circa ora italiana. E' stato avvertito in numerose aree dello Stato, da Portland a Seattle. Non ci sarebbero danni a cose o persone e nemmeno l'allarme tsunami.Continua a leggere

LIVE Israele-Italia 1-1 calcio femminile - Qualificazioni Europei 2021 in DIRETTA : Girelli risponde a Goor - le azzurre alla caccia del successo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 48′ Ritmo piuttosto basso in questo inizio di secondo tempo. 47′ Primo calcio d’angolo della partita per Israele, simbolo di grande dominio azzurro. 45′ Iniziato il secondo tempo. Pochi secondi e torneranno in campo le squadre per il secondo tempo. Vedremo se il ct Bertolini deciderà di fare qualche cambio prima dell’inizio del secondo tempo. Nella seconda metà ...

Tiro a segno - Coppa del Mondo Rio 2019 : nella pistola sportiva 25 metri fuori le azzurre - in finale Anna Korakaki : Concluse anche le eliminatorie della pistola sportiva 25 metri della tappa di Coppa del Mondo di Tiro a segno di Rio de Janeiro, in Brasile: chiude al comando la teutonica Josefin Eder, che precede la magiara Veronika Major e l’ellenica Anna Korakaki, mentre vengono eliminate le due azzurre in gara: 35ma Margherita Brigida Veccaro, 45ma Sara Costantino. Conclude al primo posto la tedesca Josefin Eder con 590, che supera l’ungherese ...

Ecco alcuni consigli per realizzare video più belli con Samsung Galaxy Note 10 e Note 10+ : Samsung si è rivolta al duo di creator Mango Street per mettere in risalto le capacità in fatto di video dei suoi nuovi Galaxy Note 10 e Galaxy Note 10+. L'articolo Ecco alcuni consigli per realizzare video più belli con Samsung Galaxy Note 10 e Note 10+ proviene da TuttoAndroid.

Fca - rilancio di Pomigliano legato al suv Tonale. Il 4 settembre al Mise rinnovo “cassa” per 4.500 : I sindacati attendono l’ufficializzazione della produzione del nuovo suv Alfa Romeo Tonale a Pomigliano, per il rilancio dello stabilimento. Intanto il 4 settembre al Mise è in programma un incontro per il rinnovo della cassa integrazione per i 4.500 dipendenti. A Pomigliano si produce anche la Panda

Cavallino - vietati i castelli di sabbia in riva al mare : Un nonno protesta e scrive ai giornali. Il sindaco: "Recepiamo una legge, è per non ostacolare i mezzi di soccorso"

Apple invia gli inviti per l'evento del 10 settembre - in arrivo i nuovi iPhone : Appuntamento a Cupertino. Stando alle indiscrezioni, è previsto il lancio di una versione nuova del più economico iPhone Xr e due "pro" che fungeranno da aggiornamento agli iPhone Xs e Xs Max