Un disperso nella montagna nel lecchese | ricerche in corso

Tutta la verità sul ragazzo disperso nella bocca dello Stretto di Messina sul materassino : 6 ore in balia della corrente [DETTAGLI] : nella serata di Sabato 17 Agosto, la Guardia Costiera si è mobilitata nello Stretto di Messina per un ragazzo di 28 anni che era disperso in mare. Il giovane si era allontanato su un materassino dalla rinomata spiaggia di Scilla al tramonto, intorno alle 19:30, e una motovedetta della Capitaneria di Porto di Reggio Calabria l’ha ritrovato all’01:05 della notte a circa 2 miglia al largo della costa, spinto verso nord dalla corrente ...