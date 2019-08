Seat Tarraco - Ora la Suv è anche ibrida plug-in

Fonte : quattroruote

(Di mercoledì 28 agosto 2019) L'era dell'ibrido arrivain casacon il debutto dellaFR PHEV. L'allestimento sportivo FR verrà infatti abbinatoal powertrain-in hybrid a partire dal 2020 e l'anteprima per il pubblico è fissata al Salone di Francoforte. Entro il 2021 i modelli elettrificati die Cupra saliranno a sei. 245 CV totali e circa 50 km in modaità elettrica. Lo schema meccanico dellaFR PHEV è simile a quello di altri modelli del gruppo Volkswagen ma tarato in maniera specifica: troviamo infatti il 1.4 TSI da 150 CV abbinato a un motore elettrico da 116 CV e alle batterie da 13 kWh. La potenza massima di 245 CV e 400 Nm pone la PHEV all'apice della gamma della suv spagnola, mentre i dati previsionali parlano di oltre 50 km di autonomia elettrica ed emissioni inferiori a 50 g/km sulla media wltp. Brillantile prestazioni: in attesa dei dati definitivi, la ...

