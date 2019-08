Precipita da 7 metri d' altezza e muore sul colpo | tragedia sul lavoro

**Infortuni : Precipita da 7 metri - uomo muore nel Cremonese** : Milano, 28 ago. (AdnKronos) - Infortunio mortale sul lavoro a Madignano, in provincia di Cremona. Un uomo di 45 anni è morto in via Oriolo "precipitando da un'altezza di 7 metri". Ai sanitari non è rimasto che constatare il decesso in posto. le forze dell'ordine sono a lavoro per capire la dinamica

Sale a 2800 metri di quota col gregge ma Precipita nel vuoto - pastore 49enne morto in Val d’Ala : Si sono concluse nel peggiore dei modi le ricerche di Mihail Fotache, il pastore di 49 anni disperso da sabato sera dopo essere salito in quota con suo gregge al Pian della Mussa, in val d'Ala, in provincia di Torino. Il suo corpo senza vita è stato rinvenuto dai soccorritori nel pomeriggio di domenica lungo un versante impervio nella zona delle Lance di Ciamarella. Il pastore è caduto nel vuoto mentre si trovava intorno ai 2800 metri di ...

Cortina d’Ampezzo : Precipita per otto metri dalla parete di arrampicata - grave bimbo di 6 anni : grave incidente a Cortina d’Ampezzo. Un bambino di 6 anni, residente nella zona di Conegliano Veneto, è precipito da otto metri dopo una rovinosa caduta dalla parete della palestra di roccia “Lino Lacedelli” nella località sciistica delle Dolomiti. Il piccolo è stato soccorso dal 118 e poi è stato trasportato dall’elicottero del 118 all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso dove si trova ricoverato in gravi condizioni. Non sarebbe comunque in ...

Imperia - 23enne sale sul tetto del Museo Navale e Precipita : morto dopo volo di 10 metri : E' salito sul tetto di un capannone del Museo Navale ed è precipitato nel vuoto. E' morto sul colpo un ragazzo di origine inglese di 23 anni, stando alle prime informazioni un marinaio, a Imperia. Il corpo del giovane è stato scoperto questa mattina, giovedì 22 agosto, ma già due giorni fa ne era stata denunciata la scomparsa. Secondo alcune fonti, la vittima, che faceva parte dell’equipaggio di uno yacht ormeggiato nel porto della città ligure, ...

Firenze - bimbo Precipita da 6 metri di altezza in agriturismo : è grave : Firenze, bimbo precipita da 6 metri di altezza in agriturismo: è grave Un bambino inglese di due anni, in vacanza con la famiglia in una struttura a Montespertoli, è salito su un letto e sporgendosi dalla finestra ha rotto la zanzariera cadendo nel vuoto. Ora è ricoverato all'ospedale pediatrico Meyer in prognosi ...

Incidenti in montagna - Precipita per 60 metri sul Monte Volaia : è grave : Un uomo è caduto per una sessantina di metri sul Monte Volaia, in provincia di Udine. Sul posto gli uomini della stazione di Forni Avoltri del Soccorso Alpino e Speleologico. L’uomo è grave. Un altro incidente si è verificato lungo la discesa dal Monte Avanza, dove una donna è caduta e ha riportato una probabile frattura alla caviglia. Sul posto anche l’elisoccorso della regione Friuli Venezia Giulia, che è stato inviato verso ...

Trentino - base jumper di 30 anni muore al Becco dell’Aquila : Precipitata nel vuoto per oltre 200 metri : Prima l’impatto contro le rocce e poi la caduta nel vuoto per oltre 200 metri: così è morta all’alba di Ferragosto una base jumper svedese di 30 anni. La donna si era lanciata con la tuta alare insieme al marito poco dopo le 7 del mattino dal Becco dell’Aquila sul Monte Brento, a Dro in Trentino: lui è rimasto illeso lei invece ha perso la vita. Una volta scattato l’allarme, sul posto sono accorsi subito i vigili del ...

Alpinista Precipita per 60 metri sul Monviso : è grave : grave incidente stamattina sul Monviso, dove un Alpinista tedesco è precipitato lungo la via normale, cadendo sulle prime rocce sopra il ghiacciaio superiore. Sul posto al momento dell’incidente – da quanto si apprende – erano presenti quattro tecnici del Soccorso alpino e speleologico piemontese, che hanno prestato i primi soccorsi. In seguito è arrivata l’eliambulanza del 118. Nonostante una caduta di circa sessanta ...

Incidente sul Monte Bianco : recuperato il corpo dell’alpinista Precipitato per centinaia di metri : recuperato questa mattina il corpo dell’alpinista precipitato ieri sera sul massiccio del Monte Bianco: l’uomo aveva terminato la parte più difficile della Cresta del Brouillard e al momento dell’Incidente – è precipitato per centinaia di metri da quota 4.600 – era slegato dal compagno, che ha poi dato l’allarme. Il Soccorso alpino valdostano non ha potuto ancora recuperare il superstite e altri tre alpinisti ...

BAMBINA DI 4 ANNI Precipita DA CASA NONNI/ Padova - volo di 3 metri : è grave : Olivia, BAMBINA olandese di 4 ANNI, è PRECIPITAta dalla finestra della camera da letto dei NONNI a San Pietro in Gu: ora è al pronto soccorso pediatrico.

Studentessa 19enne si lancia da un’aereo e Precipita per 5mila metri : “Il suo stage andava male” : Alana Cutland, Studentessa 19enne di origine inglese, è morta lanciandosi da un piccolo aereo a elica a circa cinquemila metri di altezza in Madagascar, dove stava conducendo una ricerca per i suoi studi in Scienze Naturali che stava facendo all'Università di Cambridge. Inutili i tentativi degli altri due passeggeri a bordo e del pilota di fermarla: si è tolta la cintura, ha aperto il portellone ed è precipitata. Ha forzato la porta di un ...

Cade da 15 metri d'altezza e Precipita sulla banchina del Tevere : morto ragazzo di 19 anni : Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, il ragazzo avrebbe perso l'equilibrio mentre camminava lungo il parapetto

Precipita per decine di metri nel dirupo mentre va a funghi - Tiziana trovata morta dopo ore : La vittima è Tiziana Faccioli bolognese ma domiciliata sull'Appennino emiliano che era uscita per i boschi alla ricerca di funghi. Ha fatto un volo di diverse decine di metri che non le ha dato scampo. Ritrovata già cadavere diverse ore dopo durante le ricerche avviate su segnalazione dei familiari.