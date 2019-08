M5S:rivolta per Rousseau? Una fake news

Il voto sulla piattaformadiventa un caso. I capigruppo Patuanelli e D'Uva precisano: "E' una. Si tratta dell'opinione di 4/5 persone. E' stato anche informato il premier". In precedenza, era stato espresso malumore sulla scelta di Di Maio di indire una votazione sul governo con il Pd. Michele Nitti su Fb aveva scritto: "Non è lo strumento opportuno, viste le tempistiche e l'urgenza dei passaggi da esperire con il Quirinale, peraltro regolamentati dalla Costituituzione".Post che aveva incassato like da altri 5S.(Di mercoledì 28 agosto 2019)