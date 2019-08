L' estate sta finendo | viva la tristezza

Maltempo - bufere e fulmini nell’estate 2019 : +101% di tempeste in Italia : Non solo record di fulmini in Sardegna, l’estate del 2019 in Italia fa segnare quasi il doppio di tempeste, tra grandinate, trombe d’aria e bombe d’acqua, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno con milioni di danni nelle campagne e nelle città. E’ quanto afferma la Coldiretti in riferimento ai quasi 14 mila fulmini che si sono abbattuti in una sola giornata sulla Sardegna attraversata da una perturbazione che ha fatto cadere in poche ore ...

Meteo - addio estate : arrivano i temporali con incubo grandine : Meteo, le previsioni: è allerta per il maltempo con temporali e grandine. Insomma, l'estate sembra già finito. Nonostante l'atmosfera sull'Italia sia ancora di stampo...

L’estate delle star a bordo del gonfiabile : Chi l’ha detto che i gonfiabili sono solo per bambini? Enormi, colorati, divertenti: i maxi salvagenti dalle forme più insolite stanno conquistando le star. Ogni estate il mercato ne propone di nuovi e i famosi, è il caso di dirlo, si buttano a pesce. Già da qualche anno i gonfiabili ad animale vanno per la maggiore. In principio fu il fenicottero rosa, che stagione dopo stagione, è diventato un classico ed è al momento ancora amatissimo da ...

Previsioni meteo per la prima settimana di settembre : autunno prepotente - estate all’epilogo? [DETTAGLI E MAPPE] : Senza equivoci l’aggiornamento mattutino di tutti i centri di calcolo mondiali: sarà autunno e anche crudo con l’avvento di settembre! Configurazioni bariche che nulla hanno a che vedere con quelle solo di qualche giorno fa: il Mediterraneo centrale, sede principale di promontori anticicloni subtropicali per gran parte dell’estate, finirebbe minato da incisivi cavi depressionari dal Nord Europa, dapprima secondari del fronte ...

Meteo - estate ai titoli di coda : burrasca in arrivo su diverse regioni : Una nuova ondata di maltempo in arrivo dal Nord Atlantico porterà temporali e grandine in diverse zone dello Stivale

Prestate attenzione ai falsi call center su Twitter perché potrebbero truffarvi : Un nuovo studio di Trend Micro mostra come il social media sia utilizzato dai cybercriminali per compiere truffe, ma anche come risorsa per la threat intelligence. I ricercatori Trend Micro hanno scoperto una truffa ricorrente che consiste nell’utilizzare finti account Twitter che falsificano quelli legittimi dei produttori per orchestrare truffe attraverso il supporto tecnico. L'articolo Prestate attenzione ai falsi call center su Twitter ...

Vacanze e meteo - con settembre arriva la pioggia - ma l'estate non è finita : Le previsioni meteo parlano solo della presenza di qualche nuvola sul litorale ibleo e la colonnina di mercurio si manterrà nella media stagionale

Cessione Sampdoria - Ferrero sbotta : “è la barzelletta dell’estate - non vedo l’ora che finisca questa tarantella” : Il presidente della Sampdoria è tornato a parlare della Cessione della società, auspicando una rapida conclusione di questa vicenda La questione relativa alla Cessione della Sampdoria continua a tenere banco, la trattativa tra Massimo Ferrero e il gruppo di imprenditori capeggiato da Gianluca Vialli prosegue, ma al momento è lontana da una conclusione. AFP/LaPresse Il numero uno blucerchiato ha provato a fare chiarezza nella serata di ...

Sì - i reali hanno un gruppo WhatsApp (e l’hanno usato tutta l’estate) : Harry e Meghan presentano baby Sussex: le prime foto del royal babyHarry e Meghan presentano baby Sussex: le prime foto del royal babyHarry e Meghan presentano baby Sussex: le prime foto del royal babyHarry e Meghan presentano baby Sussex: le prime foto del royal babyHarry e Meghan presentano baby Sussex: le prime foto del royal babyHarry e Meghan presentano baby Sussex: le prime foto del royal babyHarry e Meghan presentano baby Sussex: le prime ...

Le canzoni più calde dell’estate 2019? Ecco la playlist di Spotify : L'estate volge ormai al termine e il team di Spotify ha deciso di accompagnare gli utenti nel "ritorno alla vita normale" con una nuova playlist L'articolo Le canzoni più calde dell’estate 2019? Ecco la playlist di Spotify proviene da TuttoAndroid.

Dieta post estate per dimagrire : menù dei 7 giorni : La Dieta post estate per dimagrire fino a 2 kg in 7 giorni e depurare l’organismo. La Dieta post estate serve a drenare i liquidi e perdere peso

Battiti Live Compilation - mercoledì 28 agosto su Italia 1 una playlist dei cinque concerti dell’estate : Battiti Live Compilation, torna su Italia 1 l’evento musicale estivo con una puntata playlist delle tappe estive già andate in onda. Stasera su Italia 1 torna Battiti Live anche se in versione “meglio di” chiamata qui Compilation. L’appuntamento è per stasera, mercoledì 28 agosto, su Italia 1. Dopo le cinque puntate torna il festival itinerante targato Radionorba condotto da Alan Palmieri e Elisabetta Gregoraci, ...

Christian Natale-Hjorth sarebbe stato bendato e ammanettato perché dava testate contro il muro - secondo una memoria difensiva del carabiniere che lo aveva fotografato : Christian Gabriel Natale-Hjorth, il 19enne statunitense accusato di concorso in omicidio insieme a Elder Finnegan Lee per la morte del vicebrigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega, dopo essere stato fermato e portato in una caserma di Roma sarebbe stato bendato e ammanettato

Meteo - addio estate : arrivano violenti temporali e grandinate. Le città più colpite : È il più classico dei finali di stagione: l’estate sta finendo, la sera si inizia a mettere il giacchetto sopra i pantaloni corti, il fresco entra nelle nostre case. Ma è un agosto veramente assurdo quello che stanno vivendo centinaia di italiani visto che stanno per arrivare nuovi cambiamenti impensati. Già dalla metà di questa settimana subiremo l’arrivo di una nuova ondata di maltempo, con il sole che subirà un brusco stop. Ampio spazio ...