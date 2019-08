Il papà di The Last Guardian | Fumito Ueda | è alla ricerca di un publisher per il suo

Fonte : eurogamer

(Di mercoledì 28 agosto 2019), il famoso sviluppatore di giochi first party PlayStation come ICO, Shadow of the Colossus e The, ha dichiarato che il suo prossimo gioco ha appena completato la fase di prototipazione e ora èdi un.In un'intervista con Polygon,ha parlato a lungo di come Kowloon Nights, una società di investimento per l'intrattenimento digitale, abbia finora finanziato lo sviluppo del gioco dello studio GenDesign di:"Kowloon Nights ha finanziato lo sviluppo iniziale del gioco non annunciato e, mentre questa fase si è conclusa, io e il team abbiamo cercato di firmare con unpiù grande."Leggi altro...