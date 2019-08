Fonte : repubblica

(Di mercoledì 28 agosto 2019) "Non un focus sul caso Bibbiano", ma un'analisi della situazione da Piacenza a Rimini. "I risultati a novembre"

Ginka20051964 : RT @rep_bologna: Affidi, al via in Emilia-Romagna la commissione speciale sulla tutela dei minori [news aggiornata alle 08:02] https://t.co… - StraNotizie : Affidi, al via in Emilia-Romagna la commissione speciale sulla tutela dei minori - cronaca_news : Affidi, al via in Emilia-Romagna la commissione speciale sulla tutela dei minori -