VIDEO Sinner-Wawrinka | US Open 2019 | highlights e sintesi di una partita alla pari

Fonte : oasport

(Di martedì 27 agosto 2019) Si conclude al primo turno l’esordio di Jannikallo US. La giovane promessa del tennis italiano si è arreso con il risultato di 3-6 6-7 6-4 3-6 di fronte allo svizzero Stan(n.24 del ranking ATP) al termine di un incontro equilibrato, nel quale l’altoatesino ha dimostrato di poter competerecontro un avversario di primo piano del panorama internazionale. L’esperienza raccolta sarà sicuramente fondamentale per la crescita del 18enne azzurro, mentre l’elvetico affronterà al secondo turno il francese Jeremy Chardy (n.74).3-6 6-7 6-4 3-6 roberto.pozzi@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace”nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: Gabriele Menis / LivePhotoSport

