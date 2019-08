Square Enix | Final Fantasy 7 Remake e Marvel' s Avengers tra i giochi protagonisti del TGS

Il director di Dragon Quest Builders lascia Square Enix : Dragon Quest Builders 2 si è rivelato un buon successo ma Questo non ha comunque impedito a Kazuya Niinou, director della serie, di lasciare Square Enix per proseguire su un'altra strada.Il director di entrambi i capitoli di Questa serie "parallela" ha deciso di lasciare la società per entrare in un'altra compagnia, di cui ancora non si sa nulla.Kazuya Niinou ha dunque salutato e ringraziato i colleghi, in particolare modo Naoki Yoshida, ...

Square Enix cancella i tornei di Starwing Paradox a causa di nuove minacce di morte : Durante questo fine settimana in Giappone sarebbero dovuti partire i tornei dedicati a Starwing Paradox, il gioco arcade di Square Enix. Sfortunatamente la società ha dovuto cancellare gli eventi in seguito a nuove minacce di morte.Secondo una dichiarazione ufficiale di Square Enix, sono arrivate diverse minacce di morte contro il team che gestisce Starwing Paradox. Square Enix ha segnalato le minacce e sta collaborando pienamente con la ...

Square Enix minacciata da un 40enne : "Volete fare la fine di Kyoto Animation?" : Un uomo di 40 anni di nome Kenichi Hiratsuka è stato arrestato per aver inviato minacce di morte a Square Enix, dicendo di voler dare fuoco all'azienda, proprio come è accaduto qualche settimana fa alla Kyoto Animation.Secondo quanto riferito, Hiratsuka avrebbe inviato minacce di morte alla società attraverso il sito internet. Le minacce contenevano frasi come "Ridatemi indietro i soldi che ho speso per questo schifo di gioco. Volete che si ...

Final Fantasy 7 Remake e Marvel's Avengers tra i giochi di Square Enix protagonisti della Gamescom 2019 : Oggi Square Enix Ltd. ha annunciato la sua lunga lineup di giochi e attività che saranno presenti alla fine del mese alla Gamescom di Colonia, in Germania. Dal 20 al 24 agosto nella Hall 9, infatti, i visitatori potranno provare le demo giocabili di Marvel's Avengers e Final Fantasy 7 Remake, dell'acclamato Final Fantasy XIV Online, di Trials of Mana, e anche una demo giocabile di Kingdom Hearts 3, pubblicato all'inizio di quest'anno.I fan ...

Oninaki : un video gameplay di circa 30 minuti per l'action di Square Enix : Nella giornata di ieri è stata mostrata una demo dedicata all'action RPG Oninaki, se siete interessati vi informiamo che è ora disponibile un filmato che mostra circa 30 minuti di gameplay da essa.La versione di prova permette ai giocatori di prendere confidenza con la parte iniziale del gioco, che comprende la Story Mode e la Battle Mode, sarà inoltre possibile trasferire i progressi nel gioco completo, se deciderete di acquistarlo. Il gioco è ...

ONINAKI : Square Enix rilascia la DEMO Gratuita : Square Enix ha oggi annunciato che la DEMO giocabile Gratuita di ONINAKI, il nuovo RPG sviluppato dal talentuoso studio Tokyo RPG Factory, è ora scaricabile su Nintendo Switch, PlayStation 4 e STEAM, mentre l’uscita del gioco è prevista per il 22 agosto 2019. In ONINAKI, i giocatori vivranno la storia di Kagachi, un giovane Watcher con il compito di guidare le Lost Souls nell’altro mondo. Dopo aver incontrato la ...

Final Fantasy VII Remake non è previsto per Xbox One o altre piattaforme - parola di Square Enix : Final Fantasy VII Remake è senza dubbio uno dei titoli più attesi di questa generazione, ed i fan non vedono l'ora di mettere le mani sulla prima parte del gioco. Finora il titolo era stato annunciato per PlayStation 4; tuttavia nella giornata di ieri, all'interno di una pagina Facebook tedesca, per poco tempo è apparsa un'immagine che indicava l'arrivo del Remake anche su Xbox One in concomitanza con l'uscita su PS4.Sfortunatamente però Square ...

Square Enix commenta le possibilità di avere un Final Fantasy X-3 : Final Fantasy X è senza alcun dubbio stato uno dei JRPG più importanti della generazione videoludica PS2, riporta Gamepur, e come possiamo vedere un suo ritorno è stato ponderato anche in casa Square Enix.Per la precisione, a parlare di un ipotetico "sequel del sequel", ovvero di un Final Fantasy X-3, è stato proprio il producer Yoshinori Kitase, il quale dichiara che Square non ha mai escluso questa possibilità lasciandosi la porta aperta alle ...