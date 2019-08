Paragone M5s | Non voterò la fiducia al governo M5s-Pd

Paragone accusa Fico : ‘Sua la regia dell’accordo tra M5S e Partito Democratico’ : Anche se non c’è ancora nulla di ufficiale, sembra proprio che M5S e Pd siano avviati verso una chiusura positiva della trattativa che dovrebbe portare alla formazione del nuovo governo "giallorosso". I nodi più importanti da sciogliere sono quelli sul nome del futuro Presidente del Consiglio, che potrebbe essere il confermato Giuseppe Conte dopo la caduta del veto Dem, dei nomi dei Ministri e del programma. Ovviamente non mancano le posizioni ...

Gianluigi Paragone : 'Se il M5S farà l'accordo col Pd - vedrò se restare nel movimento' : La contrarietà del senatore Gianluigi Paragone a un'alleanza di governo tra il Movimento Cinquestelle, tra le cui fila è stato eletto al Senato, e il Partito Democratico è nota da giorni. Insieme ad Alessandro Di Battista, il popolare giornalista viene accreditato dalle cronache tra le voci più critiche all'interno dei pentastellati. Intervistato stamattina dalla conduttrice di "Agorà estate" Monica Gandotti, l'ex conduttore di Rai e La7 non ...

Gianluigi Paragone : "Se M5S fa l'accordo col Pd vedrò se restare" : “Nel caso di accordo con la Lega resto nel gruppo parlamentare M5S. Nel caso di un accordo con il Partito democratico vediamo. Lo voglio vedere questo Governo”. Lo ha detto il senatore M5S Gianluigi Paragone, ad Agorà Estate, su Rai Tre.Paragone lancia la sua proposta: “Cari colleghi del Movimento vi sfido a sinistra sull’ipotesi gialloverde e sfido anche il Partito democratico. Vogliamo proprio fare ...

Crisi - Paragone alla Berghem Fest della Lega : “Al M5s consiglio massima prudenza - perché nel Pd sono professionisti del potere” : “Al Movimento 5 stelle consiglio massima prudenza perché di là (nel Pd) sono professionisti del potere”. Dal palco della Berghem Fest di Alzano Lombardo, il senatore del M5s Gianluigi Paragone punta il disto contro le trattative che si stanno svolgendo tra il Pd e i pentastellati. “È un’alleanza complicata perché il Pd rappresenta l’establishment. Non riuscirei a spiegarla, non è ammissibile”. Ma quando gli si chiede se voterebbe la fiducia a un ...

Ultimatum di Paragone al M5S : ‘Se passa l’accordo col Pd torno a fare il giornalista’ : La strada che porta ad un accordo di governo tra M5S e Pd è tutta in salita. Le delegazioni dei due movimenti politici si stanno confrontando in queste ore. Non mancano nemmeno retroscena piccanti e gialli all’apparenza irrisolvibili, come la questione della presunta proposta avanzata da Luigi Di Maio di uno scambio tra un Conte bis a Palazzo Chigi e Paolo Gentiloni nominato commissario europeo. Notizia però subito smentita dai diretti ...

Governo : Ruocco-Paragone - no e sì a intesa M5S-Pd su piattaforma Rousseau : Roma, 24 ago. (AdnKronos) – Duello a distanza in due interviste al ‘Corriere della Sera’ tra i parlamentari del Movimento Cinquestelle Carla Ruocco e Gianluigi Paragone sulla possibilità di far votare gli iscritti attraverso la piattaforma Rousseau sull’ipotesi di alleanza tra M5S e Pd. “Di fronte a una crisi di Governo che corrisponde a un momento decisivo per il futuro del Paese è un nostro preciso dovere ...

Gianluigi Paragone si schiera con Alessandro Di Battista : "Il Pd mostra la solita spocchia". M5s spaccato : Gianluigi Paragone, in collegamento con David Parenzo e Luca Telese a In Onda, su La7, conferma che secondo lui il "Pd mostra la solita spocchia". "Si sente élite, è l'establishment", continua il grillino: "Alessandro Di Battista non ha bisogno di me" per sostenere questa tesi, "siamo esseri pensant

Gianluigi Paragone - la profezia sul governo Pd-M5s : "E magari poi la Boschi...". Scenario horror sulle banche : "E magari poi alla Commissione d’inchiesta sulle banche dovrei essere votato dalla Boschi? Sì, vabbè…". Un post brevissimo ma significativo, quello del grillino Gianluigi Paragone, che su Fb sembra escludere categoricamente qualsiasi ipotesi di inciucio tra renziani e grillini. Lo fa con ironia, ma

M5s - lo sfogo di Paragone : “Tria rema contro : è quella la questione politica - va cambiato. Timidi su investimenti : così M5s ha perso consensi” : Mentre sul governo soffiano venti di crisi, il senatore M5s Gianluigi Paragone interviene con una diretta facebook sul tema della perdita di consenso da parte del movimento: “L’unico tema politico è quello legato alla crescita e secondo me la perdita dei consensi del M5s sta tutto lì – dice Paragone -. Il ministro dell’economia continua a remare contro: c’è un problema di crescita e si risolve solo con gli ...

Tg1 promuove libro Paragone (M5S) - Anzaldi (Pd) : "Conflitto di interessi" : "Il Tg1 fa promozione al libro di Gianluigi Paragone, senatore capogruppo M5s proprio nella commissione che vigila sulla Rai e quindi sul Tg1. Imbarazzante caso di conflitto di interessi, peraltro senza informare i telespettatori che Paragone e' un esponente politico". Lo scrive su Twitter il 'solito' Michele Anzaldi, deputato del Partito democratico e segretario della commissione di Vigilanza Rai.Il Tg1 fa promozione al libro di Gianluigi ...

