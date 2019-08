Palermo | ancora due aggressioni in ospedale | due feriti all' Ingrassia

Almaviva : Slc Cgil - 'ancora un nulla di fatto - Di Maio fermi licenziamenti Palermo' : Palermo, 31 lug. (AdnKronos) - "Ancora una volta registriamo un nulla di fatto. Di Maio anche questa volta non ha partecipato al tavolo e non è stata individuata una soluzione per scongiurare a fine settembre le procedure di licenziamento per 1.600 persone". Così il segretario generale Slc Cgil Pale

Almaviva : Slc Cgil - ‘ancora un nulla di fatto - Di Maio fermi licenziamenti Palermo’ : Palermo, 31 lug. (AdnKronos) – “Ancora una volta registriamo un nulla di fatto. Di Maio anche questa volta non ha partecipato al tavolo e non è stata individuata una soluzione per scongiurare a fine settembre le procedure di licenziamento per 1.600 persone”. Così il segretario generale Slc Cgil Palermo Maurizio Rosso al termine del tavolo al Ministero del Lavoro sulla vertenza Almaviva Contact di Palermo. Il segretario, ...

Mafia : inquirenti - 'dinamiche mandamento Palermo risentono ancora guerra anni '80' : Palermo, 17 lug. (AdnKronos) - Nella indagine che oggi ha portato al fero di 19 persone, tra Palermo e gli Usa, "è risultato palese come le dinamiche del mandamento di Passo di Rigano risentano ancora, nonostante siano trascorsi quasi 40 anni, dei fatti accaduti nei primi anni ottanta del secolo sco

Palermo - ancora allarme tonno fresco avariato : altre 3 persone ricoverate per intossicazione : A Palermo cresce ancora il numero di persone intossicate dopo aver consumato tonno fresco alterato. Dopo le decine di casi delle scorse settimane, se ne sono registrati altri 3, tutti ricoverati con i sintomi tipici della sindrome sgombroide, come febbre alta, mal di testa e rush cutanei. I consigli dei Nas: "È bene non acquistare il pesce proposto a meno di dieci euro, potrebbe essere avariato e provocare gravi problemi di salute".