Mercato Juventus | colpo possibile | il calciatore vuole lasciare l’Inghilterra

Mercato Juventus - scambio Icardi-Dybala : ora cambia tutto - nuovo retroscena : Mercato Juventus- Secondo quanto riportato dall’odierna edizione della “Gazzetta dello Sport”, Marotta Paratici starebbero ragionando sul possibile scambio tra Icardi e Dybala. Se in un primo momento il direttore sportivo bianconero pareva esser totalmente contrario, nelle ultime ore starebbe valutando la possibilità di aprire al clamoroso “sì”. Uno scambio che risolverebbe la grana bilancio bianconera […] ...

CalcioMercato Juventus - Rakitic : no allo scambio con Can ma potrebbe arrivare lo stesso : Sarebbe Ivan Rakitic il vero obiettivo di Calciomercato della Juventus per il centrocampo. Il croato è in uscita dal Barcellona ed è stato scaricato anche dal tecnico Valverde. E’ proprio l’allenatore, con una dichiarazione ripresa dal Daily Mail, a dare il via all’operazione. “Non bloccheremo la cessione” ha detto il tecnico blaugrana “se arriverà un’offerta soddisfacente da qui alla fine del mercato”. La strada quindi è aperta ma ci sono prima ...

Dybala Juventus - tra Mercato e campo : novità in vista di Juve Napoli : Dybala Juventus – La Juventus parte con il piede giusto sul campo del Parma, ma deve fare i conti con una rosa da sfoltire e soprattutto con l’umore di un Paulo Dybala sempre più deluso dalle nuove gerarchie bianconere dopo l’ultima esclusione. Come confermato da ‘Tuttosport’, la Joya non ha preso bene le scelte dello staff tecnico, che ha […] More

CalcioMercato Milan – Ritorno di fiamma per Demiral : ripresi i contatti con la Juventus : Il Milan riprende i contatti con la Juventus per Mehri Demiral: i rossoneri pronti ad offrire 35 milioni per il centrale ex Sassuolo Dopo il disastroso inizio di campionato, il Milan è deciso a tornare sul mercato per puntellare la rosa. Al contrario di quanto emerso ieri dalle parole di Giampaolo, concentratosi più sulla fase offensiva della squadra, i rossoneri sembrano muoversi in ottica difensiva. ripresi i contatti con la Juventus per ...

Mercato Juventus : Ivan Rakitic ai saluti - oggi la riunione decisiva. : Mercato Juventus: il nazionale croato del Barcellona Ivan Rakitic è ormai ai saluti, pronto a lasciare la squadra. Il forte giocatore dei catalani è ormai ai margini del progetto Barcellona, chiuso dal neo acquisto De Jong su cui la società ha investito una cifra elevatissima. Nel corso delle prime due giornate di campionato il centrocampista […] More

Mercato Juventus - Paratici piomba sul terzino sinistro brasiliano : Mercato Juventus – La Juventus è a caccia di un terzino mancino, meglio se under 21 considerate le ‘esigenze’ in chiave lista Champions. Sfumato lo spagnolo Miranda del Barcellona (in Germania dicono sia a un passo dallo Schalke), ora in casa bianconera ha preso quota il nome di Carlos Augusto. Mercato Juventus, il terzino del Corinthians Nuovo brasiliano […] More

CalcioMercato Juventus : c’è un terzino del PSG per la corsia sinistra : Calciomercato Juventus: il tentativo della Juve di trovare un accordo con l’esterno mancino del Barcellona Juan Miranda è saltato. Il giocatore andrà allo Schalke 04, ma per la corsia sinistra è al momento più che aperta la pista che porta ad un altro interessante giovane. Secondo Calciomercato.com, gli occhi dei dirigenti bianconeri sono puntati, infatti, […] More

CalcioMercato Juventus - bivio Dybala e Rugani : spunta la novità! : Calciomercato Juventus- Il mercato bianconero si prepara ad entrare nel vivo con occhio puntati sul capitolo cessioni. Cosa potrebbe accadere in circa 6 giorni? Il futuro di Dybala resta totalmente in bilico. L’attaccante argentino vorrebbe restare alla Juventus, ma Paratici valuterà attentamente il da farsi fino alle ultime ore di mercato. La sensazione è che […] More

Mercato Juventus - scambio Emre Can-Rakitic : il nuovo retroscena! : Mercato Juventus- Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di Mercato e come riportato da “Tuttosport“, Barcellona e Juventus starebbero lavorando attentamente sul possibile scambio tra Emre Can e Rakitic. Uno scambio che potrebbe entrare nel vivo già nei prossimi giorni e concretizzarsi in maniera totale. Perchè la Juventus potrebbe privarsi del centrocampista tedesco? Spiegazione chiara […] More

Zazzaroni ipotizza alleanze di Mercato contro la Juventus : Il direttore de Il Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni sottolinea la difficoltà della Juventus di cedere calciatori. Il mercato in uscita è bloccato da diverse settimane. Zazzaroni Juventus – Il direttore riferisce: “Trovo curioso che la Juve non riesca più a vendere un solo giocatore in Italia: a Torino qualcuno è convinto che si siano formate delle alleanze innaturali allo scopo di aumentare le difficoltà dei ...

CalcioMercato 26 agosto : Icardi-Juventus - tutta la verità. Milan - spunta James Rodriguez. Inter-Sanchez - si farà! : Calciomercato 26 agosto- Ecco tutte le trattative di oggi lunedì 26 agosto. JUVENTUS– Paratici proverà a tentare l’affondo per Icardi, anche se la sensazione è che tutto potrebbe dipendere dalla volontà di Dybala. Paratici potrebbe tentare l’affondo per il centravanti nerazzurro solamente in caso di addio all’attuale numero 10. Dybala potrebbe aprire al PSG, ma […] L'articolo Calciomercato 26 agosto: ...

CalcioMercato Juventus - Eriksen è un’occasione : può ancora lasciare il Tottenham : Christian Eriksen torna di moda per il Calciomercato della Juventus. Il centrocampista danese può ancora lasciare il Tottenham come rivela sulla sua edizione on line il Daily Mail. Il danese è un’occasione per i bianconeri che potrebbero rinforzare un centrocampo che da qui alla fine del mercato può ancora cambiare pelle. Pjanic, Khedira, Rabiot e Ramsey sono gli unici inamovibili. Emre Can, Matuidi e anche Bentanctur sono nella lista dei ...

Mercato Juventus - maxi scambio : la Roma offre 3 giocatori ai bianconeri : Mercato Juventus – Nuovo scambio sull’asse Torino Roma. Obiettivo Daniele Rugani. Questo il mantra che Gianluca Petrachi continua a ripetersi. Il centrale della Juventus è infatti il colpo di Mercato che la Roma vuole mettere a segno da qui al 2 settembre, quando poi sarà troppo tardi per regalare a Fonseca il tanto atteso rinforzo in difesa. […] More

Juventus - l’agente di Dybala svela alcune verità di Mercato : “La trattativa con lo United è saltata perché…” : Uno dei più discussi, se non il più discusso, del mercato in uscita della Juve. E’ tornato dalle vacanze determinato e ha fatto vedere ottime cose. Ieri poteva giocare, ma ha perso il ballottaggio con Higuain come punta centrale. Ed è rimasto in panchina per tutta la gara. Paulo Dybala è ancora al centro delle voci di mercato, seppur la sua posizione sia più ‘stabile’ rispetto a qualche settimana fa. Nel frattempo, ai ...