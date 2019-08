Hunt | Showdown è ora disponibile per PC

Hunt : Showdown è disponibile per PC : Il gioco bounty Hunting multiplayer di Crytek, Hunt: Showdown, è ora disponibile su PC insieme al nuovissimo DLC. I giocatori possono acquistare Hunt: Showdown per PC o in bundle con il DLC “Legends of the Bayou”. Il DLC è acquistabile anche separatamente per coloro che possiedono già il gioco. Prima della release, è stata resa disponibile una versione Early Access di Hunt: Showdown su Steam, per ...

Hunt : Showdown ha una data di uscita e ci immergerà tra creature mostruose e spietati cacciatori : Crytek ha oggi annunciato che il gioco bounty Hunting multiplayer, Hunt: Showdown, sarà disponibile su tre piattaforme quest'anno. Hunt: Showdown per PC e Xbox arriverà il 27 agosto 2019. Invece, i giocatori PlayStation potranno giocarci in autunno. Oltre alla versione digitale, Crytek farà squadra con Koch Media per portare l'edizione fisica di Hunt nei negozi di tutto il mondo.Hunt: Showdown è disponibile in Early Access su Steam da febbraio ...

