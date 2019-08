Formula 1 – Vettel innamorato di Spa | il tedesco svela | “una delle mie piste preferiti

Fonte : sportfair

(Di martedì 27 agosto 2019) Sebastianpronto a ripartire da Spa: le parole deldella Ferrari alla vigilia del Gp d’Olanda La1 torna in pista e lo fa in Olanda, per un nuovo appuntamento stagionale, dopo la lunga pausa estiva che ha permesso ai piloti di ricaricare le energie a seguito della prima e faticosa metà di campionato. Occhi puntati sulla Ferrari, che torna motivata e pronta a far bene in un circuito che apprezza particolarmente. photo4/Lapresse “Spa-Francorchamps è una pista leggendaria, che è senza dubbio tra le mie preferite. È un tracciato molto speciale che si caratterizza per i saliscendi e per il fatto di snodarsi per buona parte praticamente nel bosco. Chiaramente nel corso del tempo anche questo circuito è cambiato molto, come del resto lo sono le auto che guidiamo. Ricordo la prima volta che ho gareggiato qui in1 e rispetto a quei tempi certe curve ...

