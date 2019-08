YouTube Music aggiunge la playlist “Released” per competere con il “New Music Friday” di

Finalmente YouTube Music permette di ordinare alfabeticamente brani - album - artisti e playlist : A un anno dalla promessa fatta da Google, YouTube Music ora permette Finalmente di ordinare i contenuti in ordine alfabetico (dalla A alla Z) o in ordine alfabetico inverso (dalla Z alla A). L'opzione "Aggiunti di recente" rimane l'impostazione predefinita, ma passando a una delle quattro sezioni della Libreria potete notare un nuovo menu a discesa per l'ordinamento degli elementi. L'articolo Finalmente YouTube Music permette di ordinare ...

A partire da oggi l'integrazione tra Waze e YouTube Music è finalmente realtà e nelle prossime settimane verrà rilasciata per tutti gli utenti a livello globale.

La versione 8.21 per Android di questa settimana perde l'opzione per inviare in regalo un abbonamento a Google Play Music che non è più disponibile nelle impostazioni generali. YouTube perderà invece la chat integrata che non sarà più disponibile dal prossimo settembre.

1000 videoclip che hanno fatto la storia della musica presto disponibili su YouTube con qualità HD : Ci sono dei videoclip che hanno fatto la storia e sono diventati, a torto o a ragione, degli autentici cult. Parliamo ad esempio di “Free Fallin” di Tom Petty, pubblicato 30 anni fa, “Sabotage” dei Bestie Boys pubblicato 25 anni fa e “Bad Romance” di Lady Gaga, di 10 anni fa. YouTube ha deciso di rimasterizzarli con qualità HD, partendo dalla qualità SD originale; in sostanza di far diventare dei video in bassa definizione dei videoclip in alta ...

Comprate un Google Pixel 3 sul Google Store entro il 30 settembre per ricevere 6 mesi di YouTube Music gratis : Google, in vista di queste ultime settimane calde dell’anno, lancia una promozione molto interessante che permette di acquistare i suoi attuali smartphone di punta, cioè Pixel 3 e Pixel 3 XL, con un gradito regalo. L'articolo Comprate un Google Pixel 3 sul Google Store entro il 30 settembre per ricevere 6 mesi di YouTube Music gratis proviene da TuttoAndroid.

YouTube Music 3.27 ha svelato indizi che fanno pensare all'arrivo di un nuovo widget e di una qualche forma di integrazione con Waze.

Il feed con gli aggiornamenti di Google Assistant sta testando una scheda meteo completa e aggiunge un carosello di suggerimenti Musicali dedicato a Spotify o YouTube Music.

YouTube Music introduce la transizione senza interruzioni dalla modalità video a solo audio e viceversa per i video Musicali e sta testando il riposizionamento dello strumento di ricerca nella barra inferiore dell'interfaccia.

Tutte le novità annunciate da YouTube per le app Tv e Music : (Foto: YouTube) In queste ore noterete un aggiornamento per le app di YouTube Tv e YouTube Music, con quest’ultima che aggiunge alcune funzionalità accogliendo la tanto attesa opzione per l’ascolto di Musica offline. I due software del colosso di Mountain View migliorano estetica e servizi con una disponibilità che sarà gradualmente diffusa in tutto il mondo. Quali sono le novità più significative messe sul piatto dai nuovi ...

Google aggiorna l'interfaccia di Youtube TV, con un nuovo look e nuove funzioni, mentre Youtube Music riceve gli smart downloads per l'ascolto offline.

YouTube Music aggiunge Smart Downloads - una funzione che scarica per voi le canzoni : L'app sta per ottenere una nuova funzionalità chiamata Smart Downloads che scaricherà automaticamente fino a 500 canzoni dalla playlist dei brani piaciuti per consentirne l'ascolto anche offline. Questa opzione sarà disponibile per gli abbonati YouTube Music Premium che potranno selezionare il numero di brani che desiderano scaricare nelle impostazioni. L'articolo YouTube Music aggiunge Smart Downloads, una funzione che scarica per voi le ...