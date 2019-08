Straniero ruba cellulare poi minaccia polizia con un coccio

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 26 agosto 2019) Rosa Scognamiglio A Roma, unodi origini gambiane hato unad una signora. Braccato dalla, hato gli agenti e alcune persone con unA Roma, uno, di nazionalità gambiana, è stato arrestato per reato di rapina aggravata e resistenza a pubblico ufficiale. L'ennesimo episodio di violenza e criminalità consumatosi, nel giro di pochi giorni, nel cuore della città capitolina. I fatti, in tal caso, risalgono a poche ore fa. E ancora una volta, a farne le spese sono stati dei civili e gli agenti della, Tutto è cominciato quando una signora, ferma in piazzale Flaminio, è stata assaltata improvvisamente alle spalle da uno. Stando a quanto riporta il quotidiano Il Messaggero, la donna stava consultando il navigatore dello smartphone quando l'ignoto aggressore le ha strappato il telefono dalle mani per poi fuggire ...

