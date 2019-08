Posticipo serie A, Inter-Lecce 4-0

Felice esordio di Conte sulla panchina dell', poker ala San Siro. Nerazzurri letali in tre minuti. Al 21' Brozovic è libero di 'armare' il destro dal limite e disegna una traiettoria imprendibile.Al 24' Sensi entra in area e colpisce in diagonale sul palo lontano. Alla festa manca il sigillo di Lukaku, che arriva nella ripresa: botta di Lautaro, Gabriel respinge corto, facile il tap-in del belga (60'). Rosso a Farias (76') per un bruttissimovento su Barella. All'84' sventola di Candreva dai 30 metri e palla nel sette(Di lunedì 26 agosto 2019)