Migranti | soccorsi 101 su un gommone che stava affondando

Palrmo, 20 ago. (AdnKronos) – Sono arrivati al porto di Lampedusa i 47 Migranti tunisini soccorsi dalla Guardia costiera l largo dell'isola proprio mentre la Procura disponeva il sequestro della nave Open Arms. Lo sbarco dei maghrebini inizierà tra pochi istanti. La Guardia costiera è stata impegnata nel trasbordo dei maghrebini e subito dopo sarà dato il via allo sbarco dei naufraghi sulla ong spagnola.

Palermo, 20 ago. (AdnKronos) – Stanno meglio e sono già stati trasferiti all'hotspot di contrada Imbriacola i due Migranti, evacuati dalla Open Arms, che nella notte sono stati ricoverati al Poliambulatorio per le visite. Si tratta di un uomo e di una donna che accusavano problemi cardiaci. Sulla nave spagnola sono rimasti adesso in 98.

Palermo, 19 ago. (AdnKronos) – nuovo sbarco autonomo sull'isola di Lampedusa, dove un gruppo di Migranti è stato soccorso dalla motovedetta della Guardia di finanza che li ha trasbordati sulla sua imbarcazione.

Open Arms a Lampedusa - sbarcano altri 4 Migranti : «Bisognosi di soccorsi sanitari» : Continua lo scontro politico sulla Open Arms che ora si trova in acque sicure davanti a Lampedusa anche se non ha il permesso di attraccare. E altre quattro persone sono state fatte...

Open Arms a Lampedusa - sbarcano 9 Migranti : «Bisognosi di soccorsi sanitari» : Continua lo scontro politico sulla Open Arms che ora si trova in acque sicure davanti a Lampedusa anche se non ha il permesso di attraccare. Nel frattempo, è stato...

Nave Alan Kurdi a sud di Lampedusa con 40 Migranti soccorsi : Martedì il ministro dell'Interno Matteo Salvini ed i colleghi Danilo Toninelli ed Elisabetta Trenta, hanno firmato il provvedimento per il divieto di ingresso nelle acque italiane della Nave umanitaria

La nave Alan Kurdi non riporterà in Libia i 40 Migranti soccorsi ieri nel Mediterraneo : La nave Alan Kurdi, gestita dalla ONG tedesca Sea Eye, ha detto che non riporterà in Libia le 40 persone soccorse ieri su un gommone nel mar Mediterraneo, come invece richiesto dalla Guardia costiera libica, perché non la considera un

Palermo, 29 lug. (AdnKronos) – Prima notte ormeggiata alla banchina Nato di Augusta (Siracusa) per la nave Gregoretti della Guardia costiera, con a bordo 131 Migranti soccorsi in mare nei giorni scorsi. I naufraghi vengono rifocillati e assistiti ma per il momento rimangono a bordo della nave militare. Si attende l'ordine del Governo per fare sbarcare i Migranti. Ieri il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli ha invocato ...