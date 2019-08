MASSIMO MATTIOLI È MORTO Addio al fumettista di Pinky e Squeak the Mouse

Morto MASSIMO MATTIOLI - fumettista ribelle che ispirò il papà dei Simpson : Fondatore della rivista Cannibale, per Il Giornalino diede vita al longevo coniglio-reporter Pinky. Su Frigidaire pubblicò Squeak the Mouse, il topino splatter che probabilmente ha influenzato Matt Groening nella creazione di Grattachecca & Fichetto. Omaggio o plagio? «Non me ne frega niente», rispondeva Mattioli. «Per me conta essere libero»