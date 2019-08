Maltempo in Spagna | tormenta a Madrid | la grandine devasta Arganda del Rey VIDEO SHOCK

Previsioni meteo : ALLERTA Maltempo verso metà-fine settimana per un insidioso vortice dalla Spagna [DETTAGLI] : L’instabilità avrà una temporanea battuta d’arresto, in via generale, nel corso della giornata di martedì 27, ma gli scenari disegnati dei maggiori centri di calcolo non sono affatto rassicuranti per il resto di agosto. Sulla Penisola iberica, infatti, è già in azione in queste ore un significativo cavo depressionario di matrice nordatlantica la cui azione evolverà, seppure leggermente più attenuata, verso le Baleari e poi il ...