Fortnite disabilita il Junk Rift | la scelta di Epic Games spiazza i fan

Fonte : optimaitalia

(Di lunedì 26 agosto 2019) Le nuove implementazioni all'interno disono sostanzialmente sempre un salto nel buio per gli sviluppatori. Nonostante le fasi di test che immancabilmente prendono vita nelle fasi antecedenti alla release delle feature inedite, è praticamente quasi scontato che - con l'uso massiccio da parte di una community tanto sterminata quanto quella del Battle Royale di– queste finiscano per portare alla luce criticità precedentemente non ponderate. Ed è in questi momenti che lo studio è costretto ad adottare soluzioni drastiche. L'ultimo caso è quello legato al, il nuovo oggetto inserito inda soltanto pochi giorni e che i ragazzi dihanno dovuto momentaneamente rimuovere da tutte le modalità di gioco. L'annuncio a sorpresa è arrivato tramite il profilo Twitter ufficiale della compagnia, sebbene manchino motivazioni da parte degli addetti ai ...