Evasione a Poggioreale | è la prima in cento anni

(Di lunedì 26 agosto 2019) È scappato usando lenzuola legate. La questura: «Pericoloso, chi lo vede ci avvisi». Metodo classico. Per fuggire dal carcere napoletano disi è calato con un lenzuolo di quattro metri dal muro di cinta. L'evaso è Robert Lisowsky, un «pericoloso» omicida polacco ritenuto responsabile della morte di Iuri Busuiok, muratore ucraino 36enne, il cui cadavere venne trovato la sera del 1 dicembre 2018 in via Mario Pagano con evidenti segni di coltellate alla gola e al torace. Pare fosse una questione legata a una donna. Il ricercatissimo Lisowski, 32e in attesa di essere processato, verrà ricordato per essere stato il primo detenuto a scappare dal celebre carcere, l'Alcatraz italiano raccontato così bene da Fabrizio de Andrè in «Don Raffaè». E ora è caccia all'uomo.Lì, dove il caffè ora lo fanno multiculturale in tazza grande, c'è un evidente problema di ...

