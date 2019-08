Nasa | astronauta spiò i conti della ex | aperta indagine

SeguiUltimaVoce : Primo REATO SPAZIALE: la NASA e la polizia indagano sul caso. Protagoniste: un'astronauta e una ex 007… - AnastasiaLatini : Quando nemmeno lo #spazio è sufficiente a fartela passare. #NASA #SSI #ex - giancarlocastel : Anne McClain, astronauta americana, sarebbe il primo essere umano ad aver compiuto un reato nello spazio. Durante u… -

(Di domenica 25 agosto 2019) L'statunitense Anne McClain violò il conto corrente bancarioprima moglie, laha aperto un'per gli opportuni accertamenti. Lasta indagando recentemente su quello che potrebbe essere definito il primo crimine compiuto nello Spazio da parte di un essere umano. Dietro tale reato si nasconderebbe tuttavia una vicenda molto banale, ovvero, la separazione tra due donne. Una, Summer Worden, ex agente dell'intelligence e Anne McClain, pluridecoratastatunitense rientrata lo scorso giugno da una missione sulla Stazione spaziale internazionaledurata di 6 mesi. Il misfatto sarebbe avvenuto proprio nella precitata stazione.Sul "posto di lavoro", McClain avrebbe orbitato 400 chilometri sopra l'abitazione dell'ex moglie situata in Kansas. A questo punto, l'avrebbe commesso il precitato reato su cui indaga la, ...

Dalla Rete Google News

Agenzia ANSA

Tutto pronto per la passeggiata spaziale che prepara il futuro, con l'installazione sulla Stazione Spaziale (Iss) delle strutture per l'aggancio delle navette per gli ...