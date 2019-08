MotoGp | Tardozzi svela le condizioni di Dovizioso | “ha perso la memoria per mezz’ora | è

Fonte : sportfair

(Di domenica 25 agosto 2019) Interrogato sulledi Andreahato come il pilota della Ducati verrà trasportato a Coventry per degli accertamenti Brutto incidente per Andreaalla partenza del Gp di Silverstone, una botta terrificante per il pilota della Ducati, trasportato via in barella dopo il crash con Fabio Quartararo. Dopo un controllo in Clinica Mobile, il forlivese è stato trasferito all’ospedale di Coventry, dove verrà sottoposto ad una tac per via della perdita dipatita dopo la caduta. Queste le parole diai microfoni di Sky Sport: “ho parlato con Andrea, adesso lo stanno portando a Coventry per uno scan alla testa. Per venti minuti non ha ricordato nulla, ha male all’anca ma non c’è niente di rotto. E’ una verifica quella che andiamo a fare, ma quando hai perdita diè obbligatoria. Dovi ...

